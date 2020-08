OM Mercato : La piste Kwadwo Asamoah rapidement abandonnée

L’OM aurait ciblé Kwadwo Asamoah pour doubler Jordan Amavi la saison prochaine. L’Inter Milan ne se serait pas opposé au départ du Ghanéen, mais l’Olympique de Marseille a dû très vite renoncer à cette piste. Quelques explications sur ce choix :

Kwadwo Asamoah, visé pour doubler Jordan Amavi

Seul latéral gauche de l'OM, Jordan Amavi a été testé positif au Covid-19 et écarté du groupe pour l’instant, obligeant l’Olympique de Marseille à signer d’urgence un autre latéral gauche cet été, car il était le seul occupant ce poste. Selon les informations de TuttoMercatWeb, les recruteurs marseillais auraient alors envisagé de recruter Kwadwo Asamoah, ailier reconverti latéral gauche à l’Inter Milan.

Les Marseillais en rétropédalage sur le Ghanéen

Antonio Conte ne se serait pas opposé au départ de Kwadwo Asamoah, ce dernier n’étant pas un joueur clé de l’effectif milanais. C'est pourquoi l’Inter Milan n'aurait pas non plus refusé de prêter le joueur de 31 ans, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Autant de bonnes nouvelles, qui n’auraient cependant pas profité à l’OM. En effet, Kwadwo Asamoah perçoit un salaire annuel de près de 3 millions d’euros et n’a aucune intention de le revoir à la baisse. Incapable de s’aligner sur ce salaire, le club olympien se serait alors retiré du dossier.