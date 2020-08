OL : Mise au point de Jean-Michel Aulas sur le Mercato

Le mercato de l’OL est un peu plus lisible depuis la qualification de l'équipe de Rudi Garcia pour la demi-finale de la Ligue des champions. Jean-Michel Aulas a lâché des indices sur le marché lyonnais pour cet été.

OL : Aulas met le mercato en attente, au profit de la C1

L’OL affronte le Bayern Munich ce mercredi (21h), en demi-finale de la Ligue des champions. Non qualifié pour l’Europe la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais est contraint de remporter la Ligue des champions, synonyme de qualification directe pour la phase de poule de la même compétition, la saison prochaine. Jean-Michel Aulas est donc à deux matchs d’un exploit historique, après avoir éliminé la Juventus de Cristiano Ronaldo et Manchester City de Pep Guardiola. En effet, c’est cet objectif de fin de saison 2019-2020 qui déterminera le mercato de l’OL. Le président du club rhodanien a d’ailleurs confirmé la tendance. Selon lui, ce n’est pas le moment, à Lyon, de parler de mercato. « Il faut vivre l'instant présent. Je ne me vois pas aller discuter avec Memphis Depay ou d'autres joueurs actuellement », a clarifié Jean-Michel Aulas, dans Le Progrès. D'après le dirigeant, « si [s]on équipe gagne ses deux matchs en C1, elle sera dans une trajectoire folle ». Dans le cas contraire, « ce sera plus difficile, d'autant que les joueurs lyonnais auront brillé ».

Des joueurs clés lyonnais sur le départ, si...

En d’autres termes, l’OL ne pourra pas retenir ses joueurs importants : Moussa Dembélé, Memphis Depay, Houssem Aouar ou encore Maxwel Cornet, qui sont déjà très courtisés, si le club ne joue pas de coupe d’Europe en 2020-2021. S'agissant de l’attaquant néerlandais, son contrat prend fin en juin 2021 et il n’a toujours pas trouvé d’accord avec la direction des Gones pour une prolongation.