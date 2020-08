RC Lens Mercato : Seko Fofana renforce le Racing Club (off.)

Attendu au RC Lens cette semaine, Seko Fofana a fini par débarquer dans le Nord ce mardi, en provenance de l’Udinese. Il a signé officiellement un contrat de 4 ans avec le Racing Club.

Seko Fofana signe au RC Lens pour 10 M € !

Le RC Lens a officialisé le transfert de Seko Fofana de l’Udinese en Série A. La recrue s’est engagée avec le club promu en Ligue 1 jusqu’au 30 juin 2024, soit pour quatre saisons. Le président Joseph Oughourlian a déboursé un montant de 10 M € pour s’attacher les services du milieu de terrain ivoirien, 9e recrue estivale des Lensois ! Le natif de Paris se réjouit de faire son retour en France, où il a été formé. « Cela fait très longtemps que je voulais évoluer au RC Lens. J’étais impressionné, car La Gaillette était l’un des meilleurs centres de formation », a réagi Seko Fofana, avant de dévoiler plus de détails sur les coulisses de son transfert : « Il y a quelques semaines, le RC Lens est entré en contact avec mes agents. Quand le RCL t’appelle, te fait part de ses projets et t’accorde de l’importance, tu n’hésites pas ». Dans ses explications, le joueur de 25 ans nous apprend que « les discussions se sont déroulées discrètement ». De ce fait, « personne ne s’attendait » à son arrivée chez les Sang et Or. « J’ai eu d’autres sollicitations, mais je me suis posé les bonnes questions [avant de faire mon choix, ndlr]. En plus, j’avais envie de revenir en France », a conclu la recrue du RC Lens.

Un retour en Ligue 1, quatre ans après son passage à Bastia

Il faut rappeler que Seko Fofana a été formé au Paris FC (2004-2010), puis au FC Lorient (2010-2013). Il a ensuite parachevé sa formation à Manchester City où il a évolué avec les U19 et les U23. L'international ivoirien (4 sélections) a également porté les couleurs de Fulham FC en prêt (2014-2015). Il évoluait à l’Udinese depuis juin 2016. Lors de la saison 2015-2016, il avait été prêté par les Citizens au SC Bastia. Le néo-Lensois revient ainsi en Ligue 1, 4 ans après son bref passage au SC Bastia.