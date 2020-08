OM - ASSE : Ligue 1, Puel peste contre le report du match

Le match qui devait opposer l’OM à l’ASSE au Vélodrome, ce vendredi, en ouverture de la Ligue 1, a été reporté, en raison de cas positifs au Covid-19 au sein de l’équipe phocéenne. Claude Puel n’est pas du tout content de ce report, annoncé ce mardi.

OM - ASSE : Puel a été « plombé » par le report du match

Le match OM - ASSE, programmé en ouverture de la première journée de la Ligue 1, a finalement été reporté. Et pour cause, trois cas de COVID-19 ont été détectés au sein de l’équipe d’André Villas-Boas. Réagissant au report de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a exprimé un sentiment de mécontentement. « Tout le monde était plombé [par la nouvelle du report, ndlr]. On se prépare pour de la compétition et pas pour faire un match par mois… », a-t-il pesté sur France Info. Le coach de l’ASSE s’est surtout inquiété pour le déroulement de la Ligue 1, dans le contexte actuel de crise sanitaire. « Comment manager une équipe, physiquement, mentalement ? Comment faire un championnat tout simplement équitable ? On n'a aucun règlement ! », s’est-il interrogé.

Nouveau rendez-vous fixé au 16 ou au 17 septembre

L’ASSE et l’OM se retrouveront probablement le mercredi 16 ou le jeudi 17 septembre. En effet, la Commission des Compétitions de la LFP a pour le moment bloqué ces deux dates, « sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires », selon les précisions du club ligérien. « Il y aura une réunion de la Ligue après les deux premiers matches, en septembre, pour évaluer ce qui s'est passé. Mais on y est déjà », a regretté Claude Puel pour finir. À noter que l’AS Saint-Étienne jouera finalement son premier match de Ligue 1, le 30 août, face au FC Lorient, à Geoffroy-Guichard.