RB Leipzig - PSG : Mbappé de retour, Icardi remplaçant !

Soirée historique pour le PSG qui, en cas de victoire face à Leipzig, jouera dimanche prochain la première finale de Ligue des champions de son histoire !

Le 4-3-3 conservé, mais pas Icardi, pour Leipzig - PSG

Le RasenBallsport Leipzig et le Paris Saint-Germain s'affrontent en ouverture des demi-finales de la Ligue des champions. Qui du RBL, club âgé de 11 ans seulement et professionnel depuis 7 ans, ou du PSG, à l'occasion de ses 50 ans, vivra ce soir le plus magique des moments de son histoire ? Réponse dans quelques heures. Pour aller chercher cette finale tant attendue, Thomas Tuchel conserve le 4-3-3 aligné depuis le retour des compétitions. Mais cette fois, le technicien allemand pourra s'appuyer sur Kylian Mbappé et Angel Di Maria, l'un ayant été laissé sur le banc contre l'Atalanta, et l'autre suspendu. Ce sont Pablo Sarabia et Mauro Icardi, pas à leur avantage contre la formation bergamasque - notamment l'Argentin qui a livré une énième contre-performance - qui font les frais de ces retours conjugués.

Autres changements par rapport au quart de finale, Leandro Paredes prend la place d'Idrissa Gueye dans un milieu à trois avec Marquinhos et Ander Herrera, et Sergio Rico remplace Keylor Navas dans les buts, le Costaricien s'étant blessé contre l'Atalanta. Marco Verratti, quant à lui, est toujours inapte.

La compo parisienne (L'Équipe)

4-3-3 : Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Ander Herrera, Paredes - Di Maria, Mbappé, Neymar.