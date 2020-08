Stade Rennais FC, ASSE Mercato : Concurrence pour Giannoulis

En quête d’un renfort en défense, le Stade Rennais FC et l’ASSE viseraient la même cible, en la personne de Dimitris Giannoulis, latéral gauche du PAOK Salonique (D1 grecque). Les deux prétendants de Ligue 1 auraient même déjà formulé leurs offres respectives.

Offres rennaise et stéphanoise pour Dimitris Giannoulis

Dimitris Giannoulis a réalisé une saison 2019-2020 pleine avec le PAOK Salonique. Auteur d’un but et de six passes décisives en 44 matches, toutes compétitions confondues, le latéral gauche de 24 ans aurait tapé dans l'oeil des recruteurs du Stade Rennais FC et de l’ASSE. D’après les informations de Sportime, les recruteurs bretons et foréziens auraient déjà proposé une offre de 3,5 millions d’euros pour signer l’international grec (7 sélections).

Quelle réponse du PAOK Salonique ?

Le club grec ne serait pas opposé au départ de Dimitris Giannoulis. Et pourtant, les dirigeants du PAOK Salonique auraient refusé les offres des deux clubs de Ligue 1. Les Grecs réclameraient pas moins de 5 millions d’euros avant de céder le joueur, également annoncé dans le viseur de l’OM qu’on sait en quête d’un concurrent pour Jordan Amavi. Si ce n'est que l’Olympique de Marseille n’a pas encore transmis d’offre, alors que Dimitris Giannoulis aurait aussi des touches en Italie…