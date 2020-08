OGC Nice Mercato : Hassane Kamara a repoussé l’OM, la raison

Hassane Kamara évoluera sous les couleurs de l’OGC Nice cette saison, en Ligue 1. Revenu sur son transfert du Stade de Reims, le défenseur confirme l'intérêt de l’OM, mais il préfère le Gym. Explications.

Hassane Kamara : « OGC Nice, c’est le projet idéal »

Courtisé par plusieurs clubs, dont l’OM, Hassane Kamara a choisi l’OGC Nice. Il s’est engagé avec le club azuréen pour quatre saisons. Il aurait pu rejoindre un autre club en Ligue 1 ou à l’étranger, tant il était très courtisé. Pour Foot Mercato, l’arrière latéral gauche a justifié son choix. « Quand on entend qu’on est convoité, que ça soit l’Olympique de Marseille ou un autre club », a-t-il introduit, avant de révéler les coulisses de son transfert. « Il me semble qu’il y avait un intérêt de l’OM, mais je n’en sais pas plus. J’avais des propositions à l’étranger et quelques touches en France. Cependant, j’avais déjà eu des réflexions de mon côté avant de signer à Nice », a expliqué Hassane Kamara. L’ancien joueur du Stade de Reims avoue avoir été séduit par « le projet niçois [...], le projet idéal pour [lui]. Le cadre de vie à Nice est très plaisant ».

Kamara, déjà des satisfactions lors de la préparation

Outre l'OM et l'OGC Nice, l'OL, l’ASSE et le FC Nantes étaient aussi intéressés par le profil du défenseur polyvalent. Enrôlé par les Aiglons depuis le 25 juin, le natif de Saint-Denis a fait toute la préparation estivale avec l'équipe de Patrick Vieira. Mieux, il donne déjà des satisfactions à l'encadrement technique niçois. Ce qui va forcément laisser des regrets aux Phocéens, si le joueur de 26 ans confirme sa saison prometteuse en Ligue 1. Notons que l'OGC Nice reçoit le RC Lens, ce dimanche, lors de la 1re journée du championnat.