LdC : Le PSG balaie le RB Leipzig 0-3 et suit sa bonne étoile !

Le PSG est en finale de la Ligue des Champions après avoir battu le RB Reipzig 0-3. Pour la première fois de son histoire, l'année de ses 50 ans, le club parisien s'est hissé à un match du Graal ! Le RB Leipzig, l'adversaire du Paris Saint-Germain, a vu son extraordinaire parcours prendre fin.

Le PSG à un match de son rêve !

8 ans après la reprise du club par QSI, l'objectif affiché, à savoir une victoire en Ligue des Champions, n'a jamais été aussi proche. En dominant le RB Leipzig ce mardi, soir, le PSG s'est qualifié pour la finale de la coupe aux grandes oreilles, qui se jouera dimanche contre le vainqueur du prochain match Lyon-Bayern Munich.

Avec Neymar et Di Maria sur les ailes, Paris s'envole

Gros succès du PSG face au RB Leipzig. Dès l'entame de la rencontre, Neymar, mis sur orbite par Kylian Mbappé, trouvait le poteau de Peter Gulacsi. Le début de match parisien n'avait rien à voir avec celui livré six jours plus tôt contre l'Atalanta et les joueurs de Thomas Tuchel ont retenu la leçon. Après les intentions venait l'exécution. Sur un coup franc parfait d'Angel Di Maria, Marquinhos, d'une tête décroisée, a inscrit le premier but du PSG. Il y a 6 jours c'est le brésilien qui avait lancé sauvé Paris face à l'Atalanta Bergame en égalisant dans les temps d'arrêts. Paris lancé, mais Paris pas rassasié. Neymar, encore auteur d'une prestation éblouissante, était tout proche de signer un but sublime sur un coup franc excentré de près de 35 mètres, mais le Brésilien trouvait une nouvelle fois le poteau. Tout simplement injouable, l'ancien du Barça était l'auteur d'une inspiration unique en son genre - une subtile talonnade consécutive à une mauvaise relance de Gulacsi - pour offrir à Angel Di Maria le but du break avant la mi-temps.

Et même si au retour des vestiaires, les joueurs du RB Leipzig semblaient avoir changé de visage avec l'entrée d'Emil Forsberg qui a remonté le bloc du RBL, Juan Bernat - décidément décisif en Ligue des Champions, son 7e but en 42 matchs dans la compétition - punissait une erreur de Mukiele. Encore en train de protester après une glissade, le Français assure la couverture de Berant et permet à l'Espagnol de décroiser sa tête sur un nouveau caviar d'Angel Di Maria. Très solide derrière, les Parisiens ont résisté aux rares offensives allemandes, grâce notamment à un Presnel Kimpembe très juste dans ses interventions.

Le 23 août prochain, le PSG n'aura qu'une seule et unique obsession : décrocher sa première étoile. Il faudra d'abord battre l'Olympique Lyonnais ou le Bayern Munich...

Les notes du match

RB Leipzig (3,8) : Gulacsi 3 - Mukiele 3, Upamecano 5, Klostermann 4 (puis 83', Orban), Angeliño 4 - Kampl 3 (puis 64', Adams), Sabitzer 4, Olmo 4 (puis 46', Schick : 5) , Laimer 3 (puis 62', Halstenberg), Nkunku 3 (puis 46', Forsberg : 5) - Poulsen 4.

Paris SG (6,9) : Sergio Rico 6 - Kehrer 5, Thiago Silva 6, Kimpembe 8, Bernat 8 - Herrera 7 (puis 83', Verratti), Marquinhos 8, Paredes 6 (puis 83', Draxler) - Di Maria 9 (puis 87', Sarabia), Mbappé 5 (puis 86', Choupo-Moting), Neymar 8.