Barça - Mercato : Léo Messi, première réponse au PSG

Le PSG, comme très souvent, est annoncé à l’écoute sur la situation de Lionel Messi, annoncé sur le départ du FC Barcelone. Une première réponse est tombée sur ce dossier et elle devrait situation la direction parisienne.

Mercato : Lionel Messi vraiment du Barça au PSG ?

Le Paris Saint-Germain est systématiquement annoncé aux trousses des différentes stars que la presse annonce sur le départ. Outre Cristiano Ronaldo qui serait entre Paris et Londres du fait de l’intérêt du PSG et de Newcastle United, Lionel Messi a récemment fait l’actualité pour son avenir. Le FC Barcelone sort d’une mauvaise saison marquée par sa lourde défaite en Ligue des Champions (2-8) face au Bayern Munich. Lionel Messi, qui n’a cessé de réclamer des changements pour améliorer l’équipe, il s’était impliqué dans le retour manqué de Neymar Jr au club catalan, voudrait quitter la Catalogne. Il est annoncé proche de Manchester City où officie son ancien coach Pep Guardiola, mais aussi du PSG. Le club de la capitale dispose de la meilleure équipe cette saison, avec Kylian Mbappé et Neymar, en plus d'être un des rares à pouvoir satisfaire ses exigences financières.

Josep Maria Bartomeu évoque l'avenir de Lionel Messi

Sans que des preuves d’un intérêt du Paris SG pour Lionel Messi ne filtrent, la direction du club, le président Josep Maria Bartomeu en personne, a coupé court à la rumeur d’un possible départ de l’Argentin. Dans une interview sur la chaine du club, Bartomeu a confié à propos de Lionel Messi « il veut terminer sa carrière au Barça. Il l'a dit à plusieurs reprises. J’en ai parlé avec Ronald Koeman (futur coach du Barça, ndlr) et il m'a dit que Lionel Messi sera le pilier de son projet ». Le dirigeant catalan va plus loin en ajoutant : « Je parle régulièrement avec lui et surtout avec son père. Ils savent qu'il y a un nouveau projet avec un nouvel entraîneur. C'est le numéro 1 et il est avec nous. »

Le Paris SG renvoyé à Neymar et Mbappé

L’attaquant argentin est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021. Il dispose d’une offre pour prolonger, mais rien n’a encore été décidé. Contrairement aux années passées, il voudrait voir le nouveau projet se mettre en place avant de prendre une décision d’aller ou non au-delà de la saison prochaine avec le FC Barcelone. Les chances du PSG et même de Manchester City de le recruter cet été sont donc quasi inexistantes. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront se concentrer sur la prolongation des contrats de Kylian Mbappé et Neymar, les plus grosses stars de l’effectif du Paris Saint-Germain qu’ils n’arrivent pas à prolonger.