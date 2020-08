Connaissez-vous Ronald Koeman, le prochain coach du Barça ?

Ronald Koeman sera le prochain entraîneur du FC Barcelone. Josep Maria Bartomeu, le président du club espagnol a annoncé cette nouvelle sur le site du Barça. Le géant du football catalan sort d’une saison difficile qui nécessite un profond changement en son sein. L’entraîneur Quique Setién a fait en premier les frais de cette saison catastrophique avec son limogeage dans la foulée de la défaite face au Bayern Munich.

Le prochain coach du Barça déjà connu !

Le FC Barcelone sort d’une grosse saison décevante, mais surtout d’une humiliation en Ligue des Champions. 2-8, c’est le score que lui a passé le Bayern Munich lors de leur dernière confrontation en quart de finale de la C1. Forcement, la direction a dû faire très vite le constat de ce qui ne tournait pas rond et c’est son entraîneur Quique Setién qui a été le premier fautif désigné. Limogé après l’historique défaite du club, il sera remplacé par Ronald Koeman, selon le président barcelonais. Ce dernier a lâché la confidence dans une interview du site du club catalan. "Si tout se passe bien, il (Ronald Koeman) sera l'entraîneur que nous annoncerons et qui dirigera cette équipe et ces joueurs à la tête d’un projet différent », a confié Josep Maria Bartomeu à la chaîne du Barça. Une grosse information donc sur l’avenir immédiat du banc de son équipe.

Qui est Ronald Koeman, le prochain coach du FC Barcelone ?

Ronald Koeman est un entraîneur néerlandais de 57 ans. Ancien milieu de terrain défensif, il a porté les couleurs du FC Barcelone de 1989 à 1995. Sa carrière de footballeur avait débuté au FC Groningue d’où il avait rejoint l’Ajax Amsterdam puis le PSV Eindhoven. Lorsqu’il a terminé son aventure au FC Barcelone, qui a été son club d’après, il a disputé 264 matchs et marqué 88 buts avec l’écurie catalane, Ronald Koeman a rejoint le Feyenoord Rotterdam à son retour dans son pays. L’international néerlandais a aussi joué 78 matchs avec sa sélection où il a inscrit 14 buts. Une fois les crampons raccrochés, c’est la carrière d’entraîneur qui s’est offerte à lui. Le futur entraîneur du Barça a entraîné le Vitesse Arnhem, l’Ajax Amsterdam, le Benfica Lisbonne et le PSV Eindhoven avant de rejoindre le championnat espagnol, sur le banc de Valence CF. Après 11 victoires, 9 matchs nuls et 14 défaites, l’expérience qui ne fut pas un gros succès a tourné court la même saison 2007-2008. La carrière de ce technicien faite de courtes expériences à la tête des clubs se poursuivra à l’AZ Alkmaar (2009), Feyenoord Rotterdam (2011-2014 puis à Southampton FC (2014-2016). Il a passé la saison d’après sur le banc d’Everton FC avant de devenir sélectionneur de son pays en 2018. L’actuel sélectionneur des Pays-Bas va donc se libérer pour rejoindre le FC Barcelone.

Le palmarès de l’entraîneur néerlandais

Côté palmarès à son poste d’entraîneur, Ronald Koeman a été champion des Pays-Bas les saisons 2002 et 2004 avec l’Ajax. Il aussi remporté la Coupe des Pays-Bas et la Supercoupe en 2002. Du côté de Benfica Lisbonne, il a remporté la Supercoupe du Portugal en 2005. À son retour dans son pays, au PSV, il a gagné le championnat en 2007 avant de s’offrir la Coupe d’Espagne en 2008 lorsqu’il a officié à Valence CF. Une autre Supercoupe des Pays-Bas, pour la saison 2009, figure à son palmarès avec l’AZ Alkmaar.

Les succès du joueur Koeman

Comme joueur, il a glané pas mal de titres. Ronald Koeman a été Champion d’Europe avec les Pays-Bas en 1988 et Champion de son pays en 1985, 1987, 1988 et 1989. Il a aussi remporté plusieurs Coupe des Pays-Bas en 1986, 1988 et 1989. En Espagne, avec le Barça, il a aussi arraché des titres de Champion d'Espagne en 1991, 1992, 1993 et 1994 et une Coupe d'Espagne en 1990. Il a surtout gagné deux Ligue des champions en 1988 et 1992 et une Supercoupe de l'UEFA en 1992. Son nom est resté dans les anales du Barça grâce à son titre individuel de meilleur buteur de la Ligue des champions : 1994 avec 8 buts.

Eric Abidal n'a pas été limogé, il a démissionné

Outre l’entraîneur, le directeur sportif du FC Barcelone, le français Éric Abidal, a lui aussi été évincé de ses fonctions, c’est du moins la version répandue. Évoquant les conditions de son départ, le président du Barça révèle que la décision est venue de l’ancien joueur lui-même. « C’est lui qui nous a fait savoir qu'il souhaitait partir de son poste, c'est une décision personnelle. Je le remercie pour toutes ces années de travail. Il a été un bon collaborateur », dit-il avant d’ajouter : « Sa décision est de partir, nous devons l'accepter ».