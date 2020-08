ASSE Mercato : Cette grosse piste de Claude Puel se confirme

Le mercato n’est pas terminé, y compris à l’ ASSE où Claude Puel a une piste de premier choix sur ses tablettes. Le club doit se séparer de certains joueurs avant de lancer son offensive pour Vincent Aboubakar, un dossier prioritaire de son entraîneur, selon France Football.

L'ASSE veut bien arracher Vincent Aboubakar au FC Porto

Claude Puel, avant le départ de son groupe à Dinard, a d’une certaine façon confirmé les rumeurs disant qu’il ne voulait plus de certaines cadres de l’ As Saint-Étienne. L’entraîneur stéphanois a tout simplement exclu de son déplacement Yann M'Vila, Wahbi Khazri (d’ailleurs absent de la séance d’entraînement d’hier) et plusieurs autres joueurs. Un tel acte, sauf pour les joueurs blessés, est généralement un message qu’envoie un entraîneur aux joueurs qu’il ne veut plus dans son groupe pour la saison. Le technicien de l’ ASSE invite donc ces derniers, par sa démarche, à trouver un nouveau point de chute. Avec la crise financière commune à tous les clubs, les Stéphanois attendent certains départs de joueurs avant de finaliser les éventuels transferts de nouveaux joueurs en attente.

Et Claude Puel a bien un dossier important en attente. Il voudrait finaliser le transfert de Vincent Aboubakar. Le Camerounais est sous contrat avec le FC Porto jusqu’en 2021, mais pourrait rejoindre Sainté en cas d’offre. Ce joueur connait bien le championnat français pour avoir évolué à Valenciennes FC puis au FC Lorient. Ses performances lors de son prêt en Turquie, au Besiktas JK, pourraient avoir confirmé l’intérêt du coach de l’As Saint-Étienne pour son profil. Il a marqué 19 buts toutes compétitions confondues en 38 matchs. Un buteur prolifique qui a cruellement manqué à l'AS Saint-Étienne la saison dernière. France Football, assure que le joueur est toujours surveillé par les dirigeants stéphanois. Un transfert de Vincent Aboubakar devrait se négocier autour de 5 millions d'euros, sa valeur, selon Transfermarkt.