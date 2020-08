Bordeaux Mercato : Le recrutement estival déjà bouclé ?

Après avoir été sauvés de la descente en division amatrice, les Girondins de Bordeaux doivent se relancer la saison prochaine. Mais le club au scapulaire ne semble pas en prendre le chemin, à en juger par son mercato estival manifestement déjà terminé.

Bordeaux : une saison 2019-2020 compliquée

Sur le terrain, Bordeaux s’est maintenu dans l’élite en terminant 12e de Ligue 1. Mais la saison bordelaise a été très mouvementée. Les désaccords entre les supporters et la direction étaient de nature à créer trop de tensions. Aussi, l’avenir de Paulo Sousa sur le banc est resté longtemps flou, avant qu’il soit finalement remplacé par Jean-Louis Gasset. Enfin, le club aurait pu être relégué en National en raison de ses difficultés économiques. Mais cette menace a été évitée de justesse après que King Street a accepté d’injecter 30 millions d’euros pour permettre aux Girondins de passer l’audition de la DNGC haut la main.

Pas de recrutement cet été ?

La tempête passée, Bordeaux ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 1 la saison prochaine. Un objectif pour lequel il faudrait se renforcer. Or, au lieu de recruter, les dirigeants bordelais vendent plutôt des joueurs, comme François Kamano. « L’info officielle est que François Kamano n’est plus, enfin… plus un joueur des Girondins de Bordeaux. Il a signé au Lokomotiv Moscou », rappelle Manu Lonjon dans son live Twitch. Pire, aucun recrutement ne serait encore planifié. « Après, par rapport au recrutement, je sais que Bordeaux va certainement encore avoir besoin de trouver des sorties. Mais à l’heure actuelle, je n’entends même pas de pistes du côté bordelais. C’est assez dingue… », s’est inquiété le journaliste.