Stade Rennais SRFC Mercato : Stephan martèle son besoin de renforts

Le Stade Rennais SRFC doit aller plus vite sur ses dossiers mercato encore en traitement. C’est le message que semble délivrer son entraîneur Julien Stéphan dans l’Équipe. Le technicien des Rouge et Noir a rappelé qu’il manquait encore des joueurs à son effectif.

Mercato : Le coach du Stade Rennais attend toujours

Le Stade Rennais est engagé sur plusieurs tableaux cette saison. Outre les traditionnelles Ligue 1 et la Coupe de France, le club breton jouera la Ligue des champions. Pour tenir le choc dans toutes ces compétitions qui vont lui imposer un rythme d’environ 2 matches par semaine, une profondeur de banc s’impose. Le technicien du SRFC doit disposer de plus de joueurs pour pouvoir faire souffler une partie de l’équipe à certains moments de la saison.

Julien Stephan aura-t-il de nouveaux joueurs au SRFC ?

« Il nous faudra un groupe suffisamment étoffé pour jouer tous les trois jours, avec un calendrier en plus très particulier cette année », a confié l’entraîneur du Stade Rennais, qui insiste : « Il faudra du monde, de la densité et de l’homogénéité dans l’effectif. On en a déjà, mais on en a besoin encore. » Le président rennais Nicolas Holveck a lui-même affirmé que l’actionnaire François Pinault poussait également toute l’équipe dirigeante à aller vite sur les dossiers mercato. Avec le mauvais résultat du Stade Rennais lors de son dernier match amical face à l’OGC Nice (3-2), Julien Stephan trouve une urgence à disposer d’un effectif complet pour espérer réaliser une bonne saison.