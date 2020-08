PSG : De bonnes nouvelles de Keylor Navas avant la finale

Absent mardi contre Leipzig, Keylor Navas devrait signer son retour dimanche pour la finale de la Ligue des champions. Le portier costaricien doit reprendre l’entraînement collectif ce jeudi.

Keylor Navas de retour pour la finale de la Ligue des champions ?

Après sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le PSG. L’Équipe et RMC Sport assurent que Keylor Navas va faire son retour à l’entraînement ce jeudi. Le portier de 33 ans avait contracté une blessure à la cuisse mercredi dernier contre l’Atalanta Bergame. Le Costaricien a « beaucoup travaillé ces dernières heures pour revenir et tenir sa place dimanche soir », indique RMC. Citant l’entourage du joueur, les deux médias révèlent que l’ancien gardien du Real ne ressent plus aucune douleur. Il pourrait donc reprendre sa place à Sergio Rico, titulaire contre Leipzig. Sa présence dimanche serait de bon augure, lui qui n’a jamais perdu de finale de C1 (2016, 2017 et 2018).

Des nouvelles de Marco Verratti

Alors que Keylor Navas devrait faire son retour dans le onze de Thomas Tuchel, l'état physique de Marco Verratti reste incertain. Le milieu de terrain a signé son retour contre le RB Leipzig en disputant les dernières minutes de la rencontre. S’il n’a plus ressenti de douleurs au mollet, l’Italien ne devrait pas débuter la finale de la Ligue des champions. L’Équipe estime qu’il est encore juste pour prétendre à une place de titulaire. Après avoir enchaîné des coups durs, Thomas Tuchel devrait donc compter sur l’ensemble de son groupe dimanche contre le Bayern Munich ou l’OL.