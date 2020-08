PSG Mercato : Thiago Silva a-t-il déjà trouvé un club ?

Capitaine du PSG, Thiago Silva sait qu’il n’évoluera plus sous les couleurs du club de la capitale la saison prochaine. Le Brésilien s’est montré serein alors qu’on ne lui connaît à ce stade aucun nouveau club et que les jours du mercato estival s’égrainent.

Le défenseur du Thiago Silva se dit « tranquille »

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva n’a pas bénéficié d'une prolongation et ce n’est pas faute d’avoir affiché cette volonté à ses dirigeants et aux supporters. Leonardo, directeur sportif du PSG, a pris la décision de laisser partir tous les cadres en fin de contrat. C’est ainsi qu'Edinson Cavani a quitté le club, tout comme Thomas Meunier. L’attaquant uruguayen n’a pour le moment signé dans aucun club. Il a des pistes mais aucun club ne semble lui avoir arraché d’accord. Thiago Silva est en principe dans la même situation, à quelques détails près. Et pourtant, il ne semble pas se soucier de la difficulté qui l’attend pour trouver un club.

Le capitaine parisien affiche sa sérénité pour son avenir

Il a confié au micro de RMC, qui l’interrogeait sur son avenir : « Je ne veux pas parler de ça parce que cela ne va pas nous aider, mais je souhaite qu'on fête tous ensemble ce dernier match avec un trophée. » En effet, Paris s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions face au RB Leipzig. Le club de la capitale espère soulever le trophée face au vainqueur du match OL-Bayern Munich. « J’ai déjà dit beaucoup de fois avant ce que je voulais faire, que je voulais finir ici en Europe. La décision a été prise, maintenant je suis tranquille dans ma tête. Ça sera dans un autre club, mais mon coeur va rester ici », a lancé Thiago Silva, qui a peut-être déjà trouvé un accord avec son prochain club.

Edinson Cavani toujours sans club

Edinson Cavani a refusé de signer le contrat de deux mois que lui a proposé le PSG pour l’aider à aller au bout de la compétition en Ligue des champions. L’Uruguayen souhaitait deux années de contrat ou rien. Il a donc quitté le club le 30 juin, fin initiale de la fin de son contrat. Malgré son départ, Edinson Cavani n’a pour le moment signé avec aucun club. Il dispose toutefois de pistes, mais sans conslusion de contrat pour l'instant.