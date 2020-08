OL - Bayern : Rudi Garcia très optimiste face aux Bavarois

L’OL affrontera le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions ce mercredi soir à 21h. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, n’exclut pas du tout de réaliser un troisième exploit, après s’être payé la Juventus Turin et Manchester City.

Rudi Garcia croit aux chances de l’OL

Jamais deux sans trois. Rudi Garcia veut prouver que ce dicton est d'actualité. Après avoir éliminé la Juventus Turin en 8e de finale puis Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions, le coach de l’OL veut maintenant se tailler le Bayern Munich en demi-finale, ce soir à 21h. Pour y parvenir, le technicien lyonnais mise d’abord sur l’état de forme de ses joueurs et assure en conférence de presse que « tout le groupe est très bien physiquement. [...] C’est important de pouvoir compter sur tout le monde. Nous avons une capacité à changer la moitié de l’équipe en cours de match désormais grâce aux cinq changements. Une récupération de quatre jours n’est plus aussi problématique ». Rudi Garcia a ajouté, entousiaste, que « c’est un vrai plaisir » de voir ses joueurs « tout donner les uns pour les autres ». Enfin, l’ancien stratège marseillais a évoqué la détermination « incroyable » de ses joueurs, qu'il croit même « capables de faire mieux » que contre les Citizens et les Turinois.

Le coach des Gones pas intimidé par le Bayern Munich

Reste que le Bayern Munich est considéré comme un ogre. Un statut qu’il justifie amplement à en juger par la raclée infligée au FC Barcelone de Lionel Messi (8-2) en quart de finale. Auparavant, le club allemand avait déjà affiché ses intentions en étrillant Chelsea en 8e de finale, à l’aller (3-0), comme au retour (4-1). D’ailleurs, Rudi Garcia reconnaît que le club bavarois « n’a pas beaucoup de points faibles ». Il n’empêche, l’ex-patron du banc de l’AS Rome croit en la possibilité de « saisir des chances » pour marquer le maximum de buts. « C’est une très grande équipe, mais si nous avions regardé les statistiques avant City, nous n’aurions pas eu beaucoup plus de chances. Avec humilité, nous avons réussi à nous hisser jusqu’ici. […] À nous d’exprimer notre jeu, nous sommes capables de beaucoup de choses. Il faut avoir confiance en nous », a-expliqué l’ancien cadre lillois, convaincu que l’OL inspire de plus en plus de crainte à ses adversaires : « Les équipes qui nous jouent commencent peut-être à se dire que nous ne sommes pas une si petite équipe que ça. Parfois, un petit caillou peut empêcher de gravir une montagne. » Mais, s'il apprécie déjà le parcours de ses hommes, Rudi Garcia est conscient que rien n’est encore fait. « C’est bien d’être en demi-finale, c’est déjà une performance énorme en ayant éliminé de telles équipes », s’est-il félicité, sans toutefois manquer de rappeler que l’Olympique Lyonnais n’avait « encore rien gagné ».