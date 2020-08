RC Lens Mercato : Haise et Leca s'enflamment pour Seko Fofana

Le RC Lens a officialisé mardi une 9e recrue estivale. Il s’agit de Seko Fofana qui vient renforcer le club promu en Ligue 1. Le coach Franck Haise et Jean-Louis Leca, ex-coéquipier du milieu de terrain au SC Bastia, sont élogieux à son égard.

RC Lens : Seko Fofana, la bonne pioche de Franck Haise

Seko Fofana est la dernière recrue en date du RC Lens. Il a signé un contrat de 5 ans avec le Racing Club, soit jusqu’en juin 2025. Franck Haise avait besoin d’un milieu de terrain du profil de l’Ivoirien pour avoir son équipe au grand complet. Selon l’entraîneur des Lensois, le transfuge de l’Udinese a « un gros potentiel qu’il exprime déjà depuis quelques années ». Et d'ajouter : « Il était notre priorité il y a quelques semaines. Je pense qu’il va beaucoup nous apporter dans l’entrejeu. C’est donc une très belle pioche », a-t-il apprécié, lors de l’officialisation de la signature du joueur formé au Paris FC, puis au FC Lorient.

Leca, « Seko Fofana est un grand compétiteur, un gagneur... »

Pour rappel, Seko Fofana avait été prêté par Manchester City au SC Bastia, lors de la saison 2015-2016. Sur l’Île de Beauté, il avait côtoyé Corentin Jean, Yannick Cahuzac ou encore Jean-Louis Leca, qui sont aujourd’hui au RC Lens. Leca peut donc témoigner de l’état d’esprit et des qualités de la recrue : « On peut remercier nos dirigeants. C’est un mec joyeux, un excellent coéquipier et un grand compétiteur, un gagneur. C’est un milieu box to box qui peut répéter les efforts », a confié le gardien de du RCL, sur France Bleu Nord.