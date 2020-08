RC Strasbourg : Thierry Laurey en pince pour un attaquant

Durant cette présaison, Thierry Laurey, coach du RC Strasbourg, a notamment été marqué par Idriss Saadi. Celui-ci est revenu au club cet été après un prêt en Belgique.

Thierry Laurey conquis par Idriss Saadi

Pour son dernier match de préparation, le RC Strasbourg a été défait par le FC Metz (2-3). Le Racing termine sa préparation avec un bilan assez reluisant : 3 victoires et 1 défaite. Malgré le dernier revers, Thierry Laurey est confiant pour la saison à venir, surtout qu’il dispose d’un nouveau renfort offensif. En trois sorties durant l’été, Idriss Saadi s’est illustré comme un sérieux atout du RCSA. L’attaquant algérien (2 sélections) a été buteur lors des trois derniers matches amicaux de Strasbourg. Ses performances n’ont pas laissé son entraîneur indifférent. « Je suis très content de le voir revenir à ce niveau. Il est passé par des moments difficiles, entre sa blessure au genou et son prêt à Bruges. Mais il a cravaché et n’a jamais rien lâché. Il marque depuis la reprise », a confié Thierry Laurey aux Dernières Nouvelles d’Alsace.

Un bon coup à jouer pour Saadi

Idriss Saadi a signé son retour au RC Strasbourg cet été. La saison dernière, il était prêté au Cercle Brugge avec lequel il a disputé 17 matches et inscrit 3 buts. Arrivé au RC Strasbourg en 2017, il ne reste plus qu’un an de contrat au Valencien. L’avant-centre a quelques mois pour davantage bénéficier de la confiance de la direction de son club. Il aura notamment sa chance en l’absence de Lebo Mothibo. Le Sud-africain est actuellement blessé au genou et va manquer une bonne partie de la saison. Il ne devrait pas faire son retour avant cinq ou six mois. De quoi permettre à son compère d’attaque algérien de s’illustrer, lui qui a été pendant un certain temps un indésirable au RCSA.