PSG : La présence de Neymar peut-elle être menacée pour la finale ?

Alors que le PSG fête sa qualification en finale de la Ligue des champions, la participation de Neymar pourrait être remise en cause après un simple échange de maillots...

Halstenberg - Neymar, l'échange qui fait jaser

Une nouvelle fois étincelant lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre le RB Leipzig (3-0) en demi-finale de Ligue des champions, Neymar s'est également distingué après le coup de sifflet final. Le Brésilien a échangé son maillot avec le défenseur allemand du RBL, Marcel Halstenberg. Suite à la propagation de la Covid-19, cette pratique avait été fortement déconseillée, l'UEFA recommandant aux joueurs « de s'abstenir d'échanger leurs maillots. » Selon le média britannique The Sun, Neymar pourrait encourir une mise à l'écart de 12 jours pour être reparti avec le maillot d'Halstenberg, ce qui impliquerait la suspension du Brésilien pour la finale de Ligue des champions, dimanche. Cependant, rien ne stipule explicitement dans le règlement qu'un échange de maillot conduit inéluctablement à une mise en quarantaine...

L'indispendable Neymar

Depuis la reprise des compétitions, l'ancien joueur du FC Barcelone a accordé son niveau aux intentions du PSG. Après avoir offert la Coupe de France au PSG, le feu follet auriverde a montré l'étendue de ses capacités contre l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des champions, rayonnant dans le jeu. Même constat pour la demi-finale contre Leipzig, où Neymar a encore été l'un des meilleurs éléments parisiens, faisant du trident qu'il compose avec Angel Di Maria et Kylian Mbappé l'un des plus redoutés en Europe. Si une suspension du numéro 10 paraît à l'heure actuelle peu probable, le risque existe et l'infortune serait immense à la fois pour le PSG et pour le joueur, qui rêvent de soulever le coupe aux grandes oreilles le 23 août prochain.