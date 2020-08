PSG : LdC, Mbappé à fond derrière l’OL contre le Bayern

Qualifiés pour la finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé et le PSG connaîtront leur adversaire, ce mercredi soir, à l’issue de l’autre demi-finale qui oppose l’OL et le Bayern Munich. Mais l'attaquant parisien a bien une préférence : l’Olympique Lyonnais.

Kylian Mbappé : « J’aurais une préférence pour l'OL »

Pour la valorisation du football français, Kylian Mbappé souhaite naturellement la qualification de l’OL pour la finale, aux dépens du Bayern Munich, adversaire des Gones, ce soir (21h), à Lisbonne. En d’autres termes, le buteur du PSG soutient l’Olympique Lyonnais contre le club bavarois. « J’aurais une préférence pour Lyon, c’est sûr, parce que c’est un club français. Si on ne valorise pas notre championnat, qui va le faire ? Personne… », a déclaré Kylian Mbappé, en conférence de presse, après la qualification du Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich a humilié le FC Barcelone (8-2) en quart de finale et se montre plus que jamais déterminé à remporter le trophée aux Grandes Oreilles cette année. Après avoir éliminé la Juventus et Manchester City, l’OL sera donc encore face à une équipe de gros calibre. Kylian Mbappé en est conscient. « Après, je sais que ce serait un match très compliqué. Si c’est le Bayern, c’est le Bayern. Et si c’est Lyon, ça aurait bien sûr une saveur particulière », a-t-il admis pour finir.

Vers une finale historique PSG - OL ?

Pour mémoire, ni le PSG ni l'OL n'ont déjà joué de finale de Ligue des champions. Si Lyon rejoint Paris ce soir, les deux clubs français disputeront donc une finale absolument inédite et historique. Pour que cela soit possible, l'équipe de Rudi Garcia doit encore réussir un exploit, face au Bayern, comme elle l'avait fait contre la Juve et les Citizens, respectivement en 8e et en quart de finale.