Ex-Stade Rennais FC : Olivier Létang évoque son avenir

Les dernières rumeurs associent Olivier Létang au poste de futur directeur général de la LFP. Mais l’ancien président du Stade Rennais FC a d’autres projets en tête.

Olivier Létang pas attiré par le poste de directeur général de la LFP

Depuis son départ de la présidence du Stade Rennais FC en février dernier, Olivier Létang a été annoncé dans plusieurs clubs, à savoir le Toulouse FC, l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux. Des pistes désormais abandonnées, le Toulouse FC ayant été racheté et les Girondins de Bordeaux repris en mains par King Street. Désormais, l’ancien dirigeant breton est annoncé au poste de directeur général de la LFP (Ligue de football professionnel) et il se sent flatté. « Je suis honoré que mon nom ressorte pour un poste aussi prestigieux que celui de directeur général de la LFP, à un moment où il faut développer un projet pour rendre le football professionnel français encore plus performant », a expliqué Olivier Létang sur les antennes de RMC Sport. Mais l’ex-directeur sportif du PSG assure que le poste de directeur général de la LFP « ne correspond pas à [s]es aspirations d’aujourd’hui ».

Quelles ambitions pour l’ancien Rennais ?

Olivier Létang n’ira donc ni à Toulouse, ni à l'AS Monaco, ni à Bordeaux. Il n’est pas non plus attiré par le poste de directeur général de la LFP. Alors, quelles sont ses ambitions ? « Je préfère me concentrer sur d’autres priorités actuellement après plusieurs saisons fantastiques avec le Stade Rennais… Actuellement, je prends mon temps pour choisir le meilleur projet », a-t-il répondu, avant de remercier « ceux qui pensent ou qui ont pu penser » à lui pour le poste de directeur général de la LFP.