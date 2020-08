OM : Covid-19, le message de Villas-Boas aux joueurs atteints

Quatre joueurs de l’OM ont été testés positifs à la Covid-19. Une épreuve difficile pendant laquelle André Villas-Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a tenu à leur apporter son soutien.

OM : quatre joueurs infectés par la Covid-19

L’OM n’est pas épargné par le retour en force de la Covid-19 en France. Après Jordan Amavi annoncé positif jeudi dernier, trois nouveaux cas ont été signalés hier mardi. Il s’agit du gardien et capitaine Steve Mandanda et des milieux Valentin Rongier et Maxime Lopez. Une situation qui a obligé la Ligue de Football Professionnel (LFP) à reporter aux 16 ou au 17 septembre le match entre l’OM et l’ASSE, initialement prévu vendredi prochain, en ouverture de la première journée de Ligue 1 saison 2020-2021.

André Villas-Boas apporte son soutien aux joueurs contaminés

Face à cette épreuve difficile vécue par les quatre joueurs, André Villas-Boas leur a apporté son soutien. Ce mercredi, via un message Instagram relayé par le compte Twitter de l’Olympique de Marseille, le technicien portugais a estimé venu « le moment d'être prudent et de soutenir les autres et en même temps de garder espoir pour les temps à venir ». S’adressant spécialement aux joueurs testés positifs, le coach phocéen a déclaré : « Aux joueurs infectés et à tout le groupe de travail, je tiens à vous souhaiter force et courage. Prenez soin de vous et de votre famille ». Enfin, André Villas-Boas a promis que toute la famille olympienne serait « à nouveau bientôt ensemble ».