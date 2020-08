LOSC Mercato : Une pépite lilloise rejoint un cador de Liga

Comme attendu, Joël Ngoya a quitté le LOSC. Le jeune milieu de terrain va poursuivre sa carrière du côté de l’Espagne où il s’est engagé avec l’Atlético Madrid.

Joël Ngoya part du LOSC pour l’Atlético Madrid

Le LOSC vient de perdre un nouveau titi. En fin de contrat aspirant, Joël Ngoya n’avait pas renouvelé son bail avec le Lille OSC. Le milieu de terrain s’est engagé en faveur de l’Atlético Madrid. Le joueur de 18 ans a signé son premier contrat professionnel d’une durée de 4 ans avec les Rojiblancos et s’est réjoui de cette signature : « C’est un grand club auquel on ne peut pas dire non. C’est un rêve devenu réalité et ils m’ont très bien reçu […] L’Atleti est l'un des plus grands clubs d'Espagne et du monde », a confié le titi lillois dans un communiqué publié par son nouveau club.

Ngoya promis à un départ de Lille ?

En effet, l’avenir de Joël Ngoya, joueur courtisé par plusieurs écuries européennes, s’écrivait en pointillés au LOSC. Surtout que le Lille OSC avait jusqu’au 30 avril dernier pour lui offrir son premier contrat professionnel. Mais rien n’a été fait à cette date et le départ de Ngoya était inéluctable. Le crack lillois était notamment suivi par des clubs anglais, allemands et de Ligue 1. L’Atlético Madrid a donc eu de meilleurs arguments pour l'enrôler. Le club espagnol se targue d’ailleurs d’avoir recruté « un milieu de terrain, grand, technique, compétitif, travailleur et combattant ». Joël Ngoya évoluera dans un premier temps avec la réserve de l’Atlético et celle de la Youth League des Colchoneros. Il devrait également s’entraîner avec le groupe professionnel de Diego Simeone.