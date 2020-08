RC Lens : Dérogation, réponse du sous-préfet au Racing Club

Le RC Lens veut recevoir le PSG, au Stade Bollaert, devant 15 000 supporters au moins, le 29 août. Les dirigeants du Racing Club ont fait une demande dans ce sens. Alain Castanier, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, a commenté la requête du Racing Club et a fourni une première réponse.

Le RC Lens suspendu à « la situation et au contexte sanitaire local »

Le RC Lens pourra-t-il accueillir le PSG au Stade Bollaert, devant plus de 5 000 spectateurs (la jauge actuelle) ? C’est possible ! Mais Alain Castanier n’a pas encore rendu la décision officielle, en réponse à la demande du Racing Club. Le club promu en Ligue 1 veut en effet jouer devant 15 000 supporters, lors de son premier match à domicile, après 5 ans passés en Ligue 2. Toutefois, l’autorité préfectorale a expliqué la situation sanitaire préoccupante qui prévaut en ce moment dans la région Hauts-de-France. « C’est difficile pour nous de savoir ce que l’on va faire avant le 29 août prochain. Cela dépendra essentiellement de la situation et du contexte sanitaire local », a confié le sous-préfet à la radio Horizon. Alain Castanier a prévenu ensuite que « s’il y a une propagation du virus et que des gens risquent leur vie à se regrouper, probablement qu’il n’y aura pas de dérogation ». Par conséquent, il ne serait pas possible d'aller « au-delà de la jauge nationale des 5 000 spectateurs autorisés », d'après lui.

L'OGC Nice a décidé de revoir le Racing Club à huis clos !

Le sous-préfet a conclu son intervention sur la radio locale par la précision suivante : « La décision n’est pas encore prise. On verra si on peut accéder à la demande du RC Lens d’aller au-delà des 5 000 spectateurs. C’est vraiment la santé des gens qui nous guidera ». Justement, pour protéger la santé des populations des Alpes-Maritimes, l'OGC Nice a décidé de recevoir le RCL, sans public, à l'Allianz Rivieira, le dimanche 23 août (17h), lors de la première journée de Ligue 1. Cette rencontre était initialement prévue devant 5 000 spectateurs, mais elle est passée à huis clos, en raison de « l'accélération de la propagation du Covid-19 observée » sur la Côte d'Azur.