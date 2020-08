OL : Anthony Lopes répond aux supporters avant le Bayern

Lyon 1950 et les Bad Gones, deux groupes de supporters lyonnais, ont couvert de banderoles la ville de Lyon pour soutenir l’Olympique Lyonnais, opposé au Bayern Munich ce soir en demi-finale de la Ligue des champions. Le dernier rempart de l'OL, Anthony Lopes, se dit ému par ce geste de soutien et promet de tout faire pour battre l'ogre munichois.

Anthony Lopes ému par le soutien des supporters

Anthony Lopes sera titularisé dans les cages de l’OL face au Bayern Munich ce mercredi. Le gardien de l’Olympique Lyonnais ne pourra pas bénéficier du soutien des supporters, le match étant à huis clos. Mais Lyon 1950 et les Bad Gones ont prouvé qu’ils n’ont pas abandonné leur club de coeur face à l’ogre munichois. Hier mardi, ces deux groupes de supporters lyonnais ont déployé des banderoles dans la ville de Lyon pour soutenir Anthony Lopes et ses coéquipiers. En conférence de presse, le gardien rhodanien a confié que les joueurs ont été « très heureux de voir toutes ces images et photos, ces banderoles partout dans Lyon », ajoutant : « On est vraiment très touchés par les supporteurs. Ils ont une place dans nos cœurs, ça va nous donner beaucoup de ressources pour demain ».

Le portier olympien déterminé à battre le Bayern Munich

Le Bayern Munich, bourreau du FC Barcelone (8-2) en quart de finale, fait peur. Mais, convaincu que « jouer une demi-finale de Ligue des champions n’est pas donné à tout le monde… », Anthony Lopes estime que c’est une « chance » pour l’Olympique Lyonnais d’arriver à ce stade de la compétition, en outre « face à cette grande équipe » qu’est le Bayern Munich. Le portier lusitanien n’est pas intimidé, loin de là. Il promet qu’il fera « tout pour poser le maximum de problèmes au Bayern pour essayer de voir encore plus loin ».