Stade Rennais : Ligue 1, le match contre l’AS Monaco fixé

Le Stade Rennais jouera son deuxième match de Ligue 1 à domicile, contre l’AS Monaco. Le club breton sait désormais à quelles date et heure il recevra le club de la Principauté, au Roazhon Park.

Le Stade Rennais recevra l'AS Monaco le 19 septembre

Le Stade Rennais savait qu’il affrontait l’AS Monaco, lors de la 4e journée de Ligue 1, mais la date et l’heure du match n’étaient pas encore fixées. C’est désormais chose faite, depuis ce mercredi. Les Rennais recevront les Monégasques, le samedi 19 septembre à 21 h, soit dans un mois. Cette rencontre sera la grande affiche de cette journée de championnat et sera évidemment diffusée sur Téléfoot et Canal +. Bien avant la réception de l’AS Monaco, le Stade Rennais accueillera le Montpellier HSC (2e journée de Ligue 1), le samedi 29 août (17h). Cette opposition sera le premier match du SRFC à domicile, cette saison, en championnat.

Le SRFC se déplace chez le LOSC pour commencer

Par ailleurs, l’équipe de Julien Stephan se déplace ce samedi 22 août sur le terrain du LOSC, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Le club qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 2020-2021 fera son deuxième déplacement de la saison, le dimanche 13 septembre (15h). Ce sera au Stade des Costières contre le Nîmes Olympique, lors de la 3e journée.