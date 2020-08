RC Lens Mercato : Les dessous du transfert de Seko Fofana

Le RC Lens s’est offert un nouveau renfort en signant Seko Fofana. Les Sang et Or n’ont pas lésiné sur les moyens pour recruter l’Ivoirien en provenance de l’Udinese.

Les détails du transfert de Seko Fofana

Le RC Lens a signé un joli coup en recrutant Seko Fofana. Le milieu de terrain s’est engagé pour 4 saisons avec les Sang et Or. Le montant du transfert de Fofana vers Lens s’élève à 10 millions d’euros, dont 1,5 million de bonus. Le versement de ces incentives est lié à certaines conditions. Les Sang et Or doivent se maintenir en Ligue 1 lors des deux prochaines saisons. Le milieu de terrain, quant à lui, doit disputer un minimum de 40 à 50 matches. La saison dernière en Italie, il a pris part à 35 rencontres pour 3 buts et 8 passes décisives.

Les objectifs du RC Lens avec Fofana

Seko Fofana est la neuvième recrue estivale du RC Lens et la plus chère. La direction lensoise a mis les moyens pour recruter de nombreux renforts au mercato. Arnaud Pouille l’a d’ailleurs rappelé. « C’est l’investissement le plus important réalisé par le club. L’engagement de notre propriétaire s’est donc encore évidemment manifesté concernant ce transfert et je me dois de le rappeler et de l’en remercier », a indiqué le directeur général de Lens. Le club de l’Artois veut s’inscrire sur la durée dans l’élite, alors que les Sang et Or ont évolué pendant cinq saisons consécutives en Ligue 2.