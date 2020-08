Real Madrid : L'aveu de Toni Kroos sur la défaite du Barça

Le Barça a été écrasé par le Bayern Munich (2-8) en quart de finale de la Ligue des champions. Selon Toni Kroos, les joueurs du Real Madrid ont eu une façon vraiment inqualifiable de célébrer cette raclée infligée aux Barcelonais.

Le Barça étrillé par le Bayern Munich

Le match entre le Barça et le Bayern Munich avait été présenté comme l’affiche des quarts de finale de la Ligue des champions. Mais le choc n’a pas tenu toutes ses promesses. On a seulement vu les Munichois remplir une simple formalité et faire une promenade de santé face à des Barcelonais écrasés et humiliés. Un match perdu par les Catalans sur le score sans appel de 2-8, une première dans l’histoire du club depuis 1946.

Toni Kroos dévoile les célébrations indécentes du Real Madrid

Le Real Madrid est l’adversaire héréditaire du Barça en Espagne. Il ne fallait donc pas s’attendre à de la compassion des Madrilènes envers les Barcelonais. Mais personne n’aurait pu imaginer à quel point le groupe WhatsApp des joueurs de la Casa Blanca a été heureux de voir les Blaugranas se faire humilier par les Bavarois. Selon les révélations de Toni Kroos au micro du podcast Einfach mal Luppen, impossible de « montrer tout ce qui a été dit, mais vous pouvez imaginer qu'il n'y avait pas de pitié » envers Lionel Messi et ses partenaires pendant l’humiliation infligée par le Bayern Munich. Le milieu de terrain madrilène assure même qu’ « il y a eu des célébrations assez malveillantes » des joueurs merengue. Toni Kroos a également révélé que les joueurs du Real Madrid n’en étaient pas à leur première célébration débordante face à une défaite du Barça. Quant le FC Barcelone s’était fait éliminer par l’AS Rome, les joueurs du Real Madrid « couraient partout en hurlant dans toutes les pièces ». Et Toni Kroos de conclure : « Tout le monde ici vit comme ça. »