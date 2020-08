Montpellier HSC : Andy Delort testé positif à la Covid-19

Le Montpellier HSC ne jouera pas ce week-end de première journée de Ligue 1, car son adversaire, le PSG, est en Ligue des champions. Entre temps, Andy Delort a annoncé qu’il a été testé positif à la Covid-19.

Montpellier HSC : Andy Delort atteint de Covid-19

Le Montpellier HSC affrontera le PSG, le 6 décembre 2020. Ce match comptant pour la première journée de Ligue 1 a été reporté en raison de la participation du Paris Saint-Germain à la Ligue des champions. Par conséquent, le club pailladin a donc prévu un match amical contre le FC Metz, ce samedi 22 août. Le club mosellan est aussi exempt lors de cette première journée de championnat, car son adversaire, l’OL, joue la demi-finale de la Ligue des champions, contre le Bayern Munich, ce mercredi, à Lisbonne. Les Montpelliérains affronteront cependant les Messins (sauf décision de dernière minute), sans Andy Delort. Et pour cause, ce dernier a été contrôlé positif au Coronavirus. « J’ai été testé positif au Covid. Je vais revenir au plus vite, je vais bien. Prenez soin de vous et de vos proches », a posté l’attaquant du Montpellier HSC, lui-même, sur son compte Twitter.

Andy Delort, 7e joueur testé positif au MHSC

Avant l’international algérien, Junior Sambia, Ambroise Oyongo, Florent Mollet, Mihailo Ristic, Thibault Tamas et Thibaut Vargas ont été infectés. Andy Delort est donc le 7e joueur testé positif au sein du club héraultais. Le Montpellier HSC démarrera la Ligue 1, le 29 août contre le Stade Rennais, au Roazhon Park.