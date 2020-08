OL - Bayern : On ne change pas des équipes qui gagnent !

Après le PSG, l'OL ? Les mots manquent pour qualifier l'exploit que devront réaliser les joueurs de Rudi Garcia pour que la finale de Ligue des champions soit purement française !

À l'OL comme au Bayern, confiance en ceux qui gagnent

On aurait pu s'attendre à voir Moussa Dembélé débuter sur le front de l'attaque lyonnaise, après son doublé qui a délivré l'Olympique Lyonnais dans le dernier quart d'heure du quart de finale contre Manchester City (3-1). Finalement, Rudi Garcia va réitérer sa confiance en Karl Toko-Ekambi, qui s'était lui aussi illustré de belle manière face au champion d'Angleterre 2019. C'était le seul doute qui subsistait quant aux XI de départ, il est désormais levé.

De son côté, Hans-Dieter Flick lui non plus ne procède à aucun changement par rapport à l'équipe qui a assommé le FC Barcelone au tour précédent (8-2). Les Français Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Michaël Cuisance, Kingsley Coman et Corentin Tolisso, qui retrouve son club formateur quitté il y a trois ans, sont tous remplaçants.

La compo lyonnaise

3-4-1-2 : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Bruno Guimarães, Cornet - Aouar - Toko-Ekambi, Memphis (cap.).

La compo munichoise

4-2-3-1 : Neuer (cap.) - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski.