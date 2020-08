PSG LdC : Le grand rêve de Thilo Kehrer, avant la finale

Le PSG affrontera le Bayern Munich ou l’OL en finale de la Ligue des champions, après sa qualification historique aux dépens du RB Leipzig. À quatre jours de la finale, Thilo Kehrer rêve du trophée aux Grandes Oreilles.

PSG, Kehrer : « Nous voulons la Coupe aux Grandes Oreilles »

Thilo Kehrer était titulaire au sein de l’équipe du PSG, contre l’Atalanta Bergame (2-1), puis face au RB Leipzig (3-0), lors du Final 8 de la Ligue des champions qui se déroule à Lisbonne. Il a donc contribué à la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale, prévue le dimanche 23 août. Le défenseur rêve désormais du sacre continental. « Si nous sommes prêts pour gagner la Ligue des champions ? Je ne sais pas, mais nous voulons la Coupe aux Grandes Oreilles », a-t-il confié à Sky Sport Deutschland. Quel que soit l’adversaire du PSG en finale, l'équipe de Thomas Tuchel est assez soudée et solide pour l’affronter, si l’on en croit le joueur de 23 ans. « Nous avons montré un vrai collectif. Ces derniers mois, nous avons su nous souder et former progressivement un groupe uni. Désormais, nous sommes tous ensemble. C’est ce qui constitue notre grande force cette saison », a-t-il souligné.

Thilo Kehrer, titulaire lors des 3 derniers matchs décisifs

Thilo Kehrer n'a pas joué que le quart de finale et la demi-finale de la Ligue des champions. Avant le tournoi final délocalisé au Portugal, il avait joué le dernier match de la phase de poule, contre Galatasaray, étrillé (5-0). En 8e de finale retour, l'arrière allemand avait pris part à la victoire du PSG sur le Borussia Dortmund (2-0) au Parc des Princes. Contrairement à la confrontation avec le club turc, Thilo Kehrer a été titulaire successivement contre Dortmund, Atalanta et Leipzig.