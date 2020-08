ASSE : Ligue 1, décision de supporters de l'AS Saint-Étienne

Le groupe de supporters de l’ASSE, les Green Angels 1992, ont décidé de boycotter la reprise du championnat, jusqu’à nouvel ordre. Cela, à cause des mesures barrières jugées incompatibles avec leur manière de soutenir leur équipe à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Les Green Angels déclarent le Kop Sud fermé

L'ASSE ne pourra pas bénéficier du soutien des Green Angels en ce début de saison 2020-2021. Le groupe de supporters ultras des Verts a indiqué, dans un communiqué officiel, qu’il ne se déplacera pas au stade Geoffroy-Guichard pour l'instant. Le Kop Sud du Chaudron, tribune abritant ledit groupe, sera ainsi fermé, en raison de la décision de la commission compétition de la LFP, qui impose des mesures très contraignantes. Entre autres : la limitation du nombre de places, le port du masque obligatoire, les places assises uniquement, les places nominatives et la distanciation entre les spectateurs. « Dans ces conditions, il nous semble impossible de nous rendre au stade, afin de supporter les Verts. Nous comprenons l’obligation de la distanciation physique, mais celle-ci est incompatible avec notre mode de supportérisme, qui se veut populaire », a expliqué le groupe de supporters de l’AS Saint-Étienne. Les Green Angels précisent que « le Kop Sud restera entièrement fermé, tant qu’un retour au stade ne sera pas possible ». Ce peuple vert a également décidé de ne pas se déplacer à travers l’Hexagone comme il le faisait habituellement. Cela, en accord avec la direction de leur club.

Les Green Angels : « Un virus n'éteindra pas notre flamme »

En conclusion, les GA 1992 ont réitéré leur amour pour l’ASSE, qui n’a jamais été affecté selon eux, même dans les moments les plus difficiles de l’histoire de leur équipe de coeur. « Ce n’est donc pas un virus qui éteindra la flamme qui nous anime depuis 1992 », ont rassuré les Green Angels. Notons que le premier match de Ligue 1 de l'ASSE contre l'OM a été reporté au 17 septembre. Il était initialement programmé pour ce vendredi 21 août, au Vélodrome, en ouverture de la première journée du championnat.