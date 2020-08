Oui, y'avait cher moy, mais le Bayern punit un OL maladroit

Il n'y a pas eu de nouvel exploit ce mercredi soir à Lisbonne. L'OL a montré qu'il avait eu raison d'y croire, mais il est tombé sur son antagoniste, le Bayern Munich.

"Y'a(vait) cher moy" pour l'OL

Fort de deux immenses performances en huitièmes et en quarts de finale, d'abord contre la Juventus de Cristiano Ronaldo, puis contre le Manchester City de Pep Guardiola, l'Olympique Lyonnais, malgré l'humilité affichée par le gardien Anthony Lopes en conférence de presse, avait toutes les raisons de croire faire chuter un nouveau Goliath. Mais celui-ci est d'une carrure étourdissante. Non, ce ne sont pas les Bianconeri à la défense poreuse, ni les Sky Blues aux 9 défaites en championnat, mais le Bayern Munich, invaincu depuis 26 rencontres et offensivement grandiose, que les Lyonnais devaient éliminer... Qu'importe, "y'a cher moy", comprendre "l'exploit est possible", était le mot d'ordre chez les supporters lyonnais avant cette rencontre, la même que 10 ans auparavant, au même stade de la compétition.

La raison du plus fort

Sans surprise, au coup d'envoi, Rudi Garcia conservait son 3-5-2 qui a permis à l'OL de construire des bases défensives solides, dans l'optique de contenir les attaques bavaroises et procéder à des contres ultrarapides. Et tout semblait parfaitement en ordre. Enfin, presque. Un presque qui aura coûté la qualification à une équipe lyonnaise dont l'efficacité s'est avérée ô combien rédhibitoire ! À l'inverse du Bayern, brillant de réalisme, à défaut d'être spectaculaire, comme cela avait été le cas cinq jours plus tôt contre le FC Barcelone.

Courte illusion, regrets éternels

Les Gones ont offert un festival d'opportunités ratées, gâchées, gaspillées en tout début de rencontre. D'abord, idéalement servi en profondeur par une passe lumineuse de Maxence Caqueret (5'), Memphis Depay a contourné la sortie de Neuer mais, de quelques centimètres, n'a pas réussi à redresser le ballon dans le cadre. Puis Depay, encore lui, était tout proche de trouver Karl Toko Ekambi sur un centre tendu (12'). Si les regrets étaient déjà considérables, ils se sont avérés démesurés lorsque Maxwel Cornet n'a pas vu la présence de Depay, seul au point de penalty (13'), puis même infinis quand Toko Ekambi trouvait le poteau de Manuel Neuer à bout portant... Quatre mèches allumées, mais la détonation, à chaque fois un peu plus proche, n'est jamais venue.

"À ce niveau-là, ça ne pardonne pas". Cet OL - Bayern Munich est l'allégorie parfaite de ce poncif. Comment mieux l'illustrer qu'avec une ouverture du score sublime de Serge Gnabry quelques secondes après l'énorme raté de Toko Ekambi ? D'une superbe frappe du pied gauche dans la lucarne de Lopes, l'Allemand a amèrement puni l'inefficacité lyonnaise (18'). Scénario terrible pour lOL, mais plus cruel encore lorsque Gnabry inscrivait le but du break (33') sur la deuxième occasion franche du "FC Hollywood", alors qu'Anthony Lopes avait d'abord réalisé un miracle devant Lewandowski à bout portant. Malgré la force de caractère démontrée aux tours précédents, les Gones ont semblé abattus devant tant d'événements contraires. Et même si Aouar essayait de sonner la révolte par des numéros individuels, Toko Ekambi vendangeait encore en perdant son duel face à Neuer, sur un service d'Aouar (64'). Puis, en fin de match, alors que les espoirs s'amincissaient au fur et à mesure que les minutes s'égrainaient, Robert Lewandowski - il ne pouvait pas rester muet - a ajouté sa pierre à l'édifice, son 15e but en 9 matches.

Oui, la qualification du Bayern est logique. En fin de compte, les Bavarois ont eu la possession (66 %), le nombre d'occasions (12 à 6) ou même de tirs (19 à 9) en leur faveur. Mais que les regrets sont grands du côté de l'OL, car les Gones auraient pu, auraient dû mener au score. Et l'OL est plutôt à l'aise dans cette position désormais... Le 23 août, le FC Bayern aura rendez-vous avec le PSG, avec ce titre de champion d'Europe en jeu ! Le premier pour Paris, le sixième pour le Bayern ? Réponse dimanche. L'Olympique Lyonnais, lui, ne sera pas européen la saison prochaine, une première depuis près d'un quart de siècle.

Les notes du match

Olympique Lyonnais (4,8) : Lopes 6 - Denayer 5, Marcelo 5, Marçal 5 (puis Cherki 73') - Dubois 3 (puis Tete 67'), Caqueret 7, Guimarães 4 (puis Mendes 46' : 5), Cornet 3 - Aouar 7 - Toko-Ekambi 3 (puis Reine-Adélaïde 67'), Memphis 4 (puis Dembélé 58').

FC Bayern Munich (5,8) : Neuer 7 - Kimmich 5, Boateng 5 (puis Süle 46' : 6), Alaba 4, Davies 6 - Goretzka 7 (puis Pavard 82'), Thiago 7 (puis Goretzka 82') - Gnabry 8 (puis Coutinho 76'), Müller 5, Perisic 4 (puis Coman 63') - Lewandowski 5.