OL - Bayern : La réaction de Toko Ekambi après l'élimination

L’Olympique lyonnais a été battu (0-3) par le Bayern Munich mercredi, en demi-finale de la Ligue des champions. Karl Toko Ekambi s’est exprimé suite à l’élimination des siens. Le Camerounais affiche des remords après avoir raté une grosse occasion de but dans cette rencontre.

Les regrets de Karl Toko Ekambi

Comme il y a 10 ans, le Bayern Munich a fermé la porte de la finale de la Ligue des champions à l’Olympique lyonnais. Mercredi, la bande à Robert Lewandowski a étrillé l’OL (0-3) pour rejoindre le PSG. L’histoire aurait peut-être été différente si Karl Toko Ekambi avait eu plus de réussite. L’attaquant camerounais a notamment raté l’occasion d’ouvrir le score lorsque sa frappe du gauche a heurté le poteau de Manuel Neuer (17e). Il n’a pas eu plus de réussite en début de seconde période en butant cette fois sur le portier allemand lors d'un face-à-face (58e). Déçu après la rencontre, l’avant-centre lyonnais a fait son mea culpa sur RCM Sport en disant : « On se dit qu’on aurait pu faire mieux, marquer des buts, moi le premier. La réussite n’était pas de notre côté ce soir. On a loupé des occasions, il y a un grand gardien en face, le nôtre aussi a fait des arrêts. C’était un match ouvert, y avait des occasions, félicitations au Bayern ».

Pas de Coupe d’Europe pour l’OL

Cette élimination contre le Bayern Munich met fin aux espoirs de l’OL de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. La raison, les hommes de Rudi Garcia n’ont terminé la saison passée qu’à la 7e place de Ligue 1. Ils avaient également été battus par le PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Pour la première fois depuis 24 ans, l’Olympique lyonnais ne jouera donc pas de compétition européenne. Seul un sacre en Ligue des champions leur aurait permis d’éviter cette désillusion. Les lyonnais peuvent cependant se satisfaire de leur parcours encourageant qui les a amené en demi-finale de la C1. Ils ont notamment éliminé deux grands clubs européens de cette compétition, à savoir Manchester City et la Juventus. L'Olympique Lyonnais aurait pu rêver grand si la malchance n'avait pas rythmé son début de rencontre face au Bayern Munich. Outre Karl Toko Ekambi, Memphis Depay a manqué le ballon de l'ouverture du score après avoir pris de vitesse la défense bavaroise pour se retrouver presque seul face au but après un contournement difficile de Manuel Neuer.