PSG : Une piste en Espagne pour la succession de Bernat ?

A un an de l’expiration de son contrat, rien ne semble indiquer que Juan Bernat va prolonger avec le PSG. De son côté, la direction parisienne prospecterait en Espagne pour assurer la succession de son latéral.

La succession de Juan Bernat ouverte au PSG ?

Arrivé au PSG en 2018, Juan Bernat entre dans la dernière année de son contrat cet été. Rien n’indique qu’il prolongera son bail avec le Paris Saint-Germain. C’est donc pour préparer le départ de l’Espagnol (11 sélections/1 but) que le club de la capitale explore diverses pistes dans son pays. La plus récente est dans la province de Valence. Paris United révèle ainsi un intérêt du PSG pour José Gaya. Âgé de 25 ans, le latéral gauche évolue actuellement au FC Valence. Il a disputé 32 matches avec le club Che la saison dernière pour deux passes décisives délivrées. Formé au club, l’arrière gauche est sous contrat avec le même club de Liga jusqu’en 2023.

Quelles chances pour Paris pour José Gaya ?

Bien qu'il lui reste encore trois années de contrat avec le FC Valence, José Gaya pourrait quitter son club de toujours cet été. Après les mauvais résultats de Valence FC lors de la saison écoulée, un grand ménage se prépare à Mestella. Plusieurs joueurs sont sur le départ au sein de ce club. La direction de cette écurie espagnole attend plusieurs ventes pour s’offrir des renforts plus compétitifs. Le capitaine Dani Parejo et le Francis Coquelin ont déjà quitté Valence pour le rival Villarreal. S’agissant de Gaya, son transfert pourrait notamment rapporter gros à la direction de son club. Sa valeur marchande est estimée 40 millions d’euros, soit 15 millions de plus que celle de son compatriote Sergio Reguilon. Le latéral du Real Madrid est aussi pisté pour la succession de Bernat.