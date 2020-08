LOSC Mercato : Luis Campos déniche une pépite portugaise

Désireux de renforcer le potentiel défensif du LOSC, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Joao Ferreira, latéral droit du Benfica Lisbonne. Selon la presse portugaise, les négociations entre Lille OSC et le club lisboète sont même déjà ouvertes.

Luis Campos aux trousses de Joao Ferreira ?

Quatrième de Ligue 1 à l’issue de la saison 2019-2020 prématurément arrêtée, le LOSC ambitionne de reconquérir le podium et de faire une bonne campagne en Ligue Europa la saison prochaine. Une ambition qui passe par un mercato estival mouvementé, comme Luis Campos l’a déjà bien compris. Le patron du recrutement à Lille OSC a renforcé le secteur offensif en signant Burak Yilmaz et Jonathan David, compensant ainsi les départs de Loïc Rémy et Victor Osimhen. Le recruteur en chef du LOSC voudrait maintenant consolider le secteur défensif de l’équipe de Christophe Galtier en signant Joao Ferreira, jeune latéral droit du Benfica Lisbonne. Un intérêt auquel les dirigeants lisboètes ne seraient pas opposés. Le média portugais Record annonce que les discussions engagées pour un transfert de Joao Ferreira après la campagne de Youth League. Le Benfica Lisbonne s’est qualifié pour les demi-finales de cette compétition face au Dinamo Zagreb. Un match pour lequel le prodige portugais était titulaire.

Joao Ferreira, un bon coup pour le LOSC ?

Joao Ferreira n’a jamais été aligné avec le groupe professionnel du Benfica Lisbonne, même il était parfois présent sur le banc des remplaçants. En revanche, il est titulaire au sein de l’équipe réserve de Benfica Lisbonne. Le joueur de 19 ans participe à la Youth League et est international U19 du Portugal. Son jeune âge laisse espérer une grande marge d’évolution avec la perspective d’une grosse plus-value à la revente. Le site spécialisé Transfertmark estime le transfert de Joao Ferreira à 900 000 euros. Un prix largement dans les cordes du LOSC. Avec la vente de Victor Osimhen au SSC Naples à un peu plus de 81 millions d’euros, Lille a renfloué assez suffisamment ses caisses pour faire face à cette dépense.