Mercato OM : Florian Thauvin à l’Atalanta, avec des pincettes

Florian Thauvin a dit son intention de rester à l’ OM la saison prochaine. Des rumeurs l’envoyant hors du club phocéen persistent malgré tout et la piste le menant à l’Atalanta Bergame est la plus chaude dans les rumeurs de médias italiens.

Thauvin aussi proche de l'Atalanta que Messi de l' OM

L’avenir de Florian Thauvin (27 ans) à l’Olympique de Marseille est-il aussi menacé que le disent les rumeurs de médias étrangers ? Tuttomercatoweb est de nouveau cité dans l’envoi du milieu offensif et ailier de l’ OM à l’Atalanta Bergame. Cette rumeur basée sur l’absence de prolongation du contrat du joueur de 27 ans est à l’évidence sans fondement. La politique économique du club italien ne lui permet pas une telle folie. Malgré la bonne saison qui la mène jusqu’en quart de finale de la Ligue des Champions, l’équipe italienne n’est pas dans les objectifs du joueur marseillais. Comme l’Atalanta, l’OM est qualifié pour la Ligue des Champions cette saison et son entraîneur André Villas-Boas compte sur ce joueur. Les dirigeants phocéens, en quête d’argent, ne devraient accepter son transfert qu’en cas d’offre avoisinant les 20 millions d’euros, un montant que peut difficilement offrir cette équipe de Serie A.

Florian Thauvin n'a aucune nouvelle du club italien

Et un autre problème, pas des moindres, éloigne davantage Florian Thauvin de cette destination. À l’Olympique de Marseille, l’international français est rémunéré plus de 400 000 euros par mois. À l’Atalanta Bergame, les salaires sont plafonnés à moins de 2 millions d’euros par joueur chaque saison. Cette réalité n’ayant pas empêché la montée en puissance de l’équipe, notamment sur le plan européen, la politique sur les salaires ne devrait nullement être remise en cause. Par-dessus tout, l’OM n’a jamais été contacté par l’Atalanta Bergame pour d’éventuelles négociations d’un transfert du joueur. Aucune offre n’a été faite à l’intéressé non plus, selon ses proches. Florian Thauvin n’aurait même jamais imaginé se retrouver en Lombardie alors qu’il compte parmi les joueurs qui ont poussé André Villas-Boas à rester à l’OM. De toute évidence, « cette piste n’existe que dans l’imaginaire de ceux qui en parlent », a lancé un proche du joueur à Foot Sur 7.