Ex- AS Monaco Mercato : Islam Slimani porche du Stade rennais ?

Retourné Leicester à la fin de son prêt à l’AS Monaco, Islam Slimani pourrait revenir en Ligue 1. Un club du championnat cherche à s’attacher les services du buteur l’Algérien.

Islam Slimani vers le Stade rennais ?

N’eût été la crise sanitaire et l’arrêt des compétitions, Islam Slimani aurait réalisé une meilleure saison à l’AS Monaco. L’attaquant algérien était prêté avec option d’achat la saison dernière au club du Rocher. Avec l’ASM, le buteur de 32 ans a terminé la saison tronquée avec 9 buts et 7 passes décisives en 19 matchs. Cependant, ses relations avec l’ancien coach monégasque Robert Moreno et le grand ménage mené par la direction du club l’ont poussé vers la sortie. De retour à Leicester, l’Algérois pourrait encore fouler les pelouses de Ligue 1 la saison prochaine. Mais cette fois, c’est sous le maillot du Stade rennais que le buteur pourrait le faire. L’Équipe révèle ainsi des contacts entre l’entourage du joueur et la direction du SRFC.

Les arguments du SRFC pour signer Slimani

Nouveau président du Stade rennais, Nicolas Holveck pourrait convaincre Islam Slimani de le rejoindre en Bretagne. Il l’avait déjà fait il y a un an lorsqu’il officiait sur le Rocher. De même, Leicester ne serait pas contre une transfert de Slimani à un an de l’expiration de son contrat. Les Foxes pourraient réclamer 10 millions d’euros pour leur attaquant international (69 sélections et 30 buts). En cas de signature au Stade rennais, l’attaquant des Fennecs aurait l’occasion de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Le club breton s’est qualifié pour la première fois de son histoire à la phase de poule de la compétition européenne. Pour cette campagne, le SRFC s’est déjà offert un renfort offensif en la personne de Martin Terrier. Islam Slimani pourrait donc être le deuxième renfort attendu par Julien Stéphan en attaque. Une place devrait se libérer pour lui en cas de départ de Mbaye Niang. Le Sénégalais ne cache plus ses envies d’ailleurs malgré le grand rendez-vous européen qui attend les Rouge et noir.