ASSE Mercato : La priorité estivale de Claude Puel dévoilée

Claude Puel prévoit de nombreux changements pour la nouvelle saison. Selon Jérôme Alonzo, le coach de l’ASSE attend surtout un renfort en attaque.

Claude Puel à la recherche d’un véritable buteur

Le mercato de l’ASSE promet d’être agité dans le sens des départs. Habitué à travailler avec un effectif restreint, Claude Puel entend réduire son groupe professionnel pour la saison à venir. Ainsi, le coach de l’AS Saint-Étienne ne compte pas sur certains joueurs, dont des cadres du vestiaire stéphanois. Stéphane Ruffier, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz figurent entre autres sur la liste de ses indésirables. S’il a déjà trouvé un remplaçant à Ruffier en la personne de Jessy Moulin, l’entraîneur des Verts a surtout besoin d’un attaquant. Chose que vient encore de confirmer Jérôme Alonzo. « À Saint-Étienne, l’Arlésienne depuis plusieurs années, c’est le numéro 9 », a déclaré l’ancien gardien stéphanois au Dauphiné Libéré.

Des clés pour retrouver le podium

Pour Jérôme Alonzo, les Verts « auraient même pu retrouver le podium » s’ils disposaient d’un buteur de qualité. Recruter à ce poste est donc le chantier prioritaire de Claude Puel. Outre cela, il estime que le remplaçant de Stéphane Ruffier aura également sa partition à jouer pour mener l’ASSE vers les sommets. « Les deux pierres angulaires sont de savoir comment Moulin va gérer son statut de titulaire et si Puel va trouver un attaquant qui va marquer 13 ou 14 buts. Ca va se jouer aux deux bouts du terrain ! », a indiqué Alonzo.

Vincent Aboukakar pour relancer l’ASSE ?

Ces derniers jours, le nom de Vincent Aboubakar est associé à Saint-Étienne. Il ne reste plus qu’un an de contrat au Camerounais (63 sélections/20 buts) avec le FC Porto. À défaut de le voir partir libre en 2021, le champion du Portugal devrait vendre son avant-centre cet été. Aboubakar pourrait donc se relancer en Ligue 1 après une saison gâchée par une blessure. Il connaît d’ailleurs bien le championnat pour avoir évolué à Valenciennes et au FC Lorient, où il a explosé. Selon le site spécialisé Transfermarkt, 5 millions d’euros suffiraient pour s’attacher les services du natif de Yaoundé.