PSG - Bayern : Le presse allemande tremble pour les Bavarois

Le PSG et le Bayern Munich s’affronteront en finale de la Ligue des champions dimanche (21h). Malgré de larges victoires sur ses adversaires des tours précédents, le club allemand doit clairement se méfier du Paris Saint-Germain qui affiche un meilleur niveau de jeu que celui des adversaires précédents du club allemand.

Le Bayern Munich mis en garde contre le PSG

Le Bayern Munich fait figure d’ogre dans cette édition de la Ligue des champions en raison des scores-fleuves accumulés contre ses différents adversaires pendant la compétition (Tottenham, Chelsea, FC Barcelone, OL). Le point culminant a été atteint avec le cinglant 8-2 inifligé au Barça en quart de finale. Malgré cette historique performance, le club allemand a montré des carences. Aussi, la presse allemande n’est pas très rassurée avant d’affronter le PSG en finale dimanche (21h). « Attention, quand les voitures de sport arriveront de Paris, ça va faire plus de bruit dans la défense bavaroise. Les superstars Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria sont d’un calibre différent, comme Leipzig a pu s’en rendre compte. Ils sont plus rapides et [normalement] plus efficaces », prévient Kicker, avant de souligner que « les errements défensifs, les passes ratées ou le marquage trop nonchalant ne seront pas autorisés contre Paris [...], un adversaire qui sait exactement comment exploiter les faiblesses révélées contre Barcelone et Lyon ».

Quel pronostic pour le choc ?

En revanche, le PSG gagnerait à ne pas ignorer que le Bayern Munich est un client d’une toute autre envergure que l’Atalanta Bergame et le Red Bull Leipzig. Impressionnants tout au long de la compétition européennes, les Munichois font en particulier preuve d’une efficacité redoutable devant les buts adverses. Ils n’ont pas besoin de 36 occasions pour marquer un but. Autrement dit, si le Paris Saint-Germain peut compter sur des éléments offensifs de classe mondiale (Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria), il doit également corriger ses lacunes défensives. Un travail nécessaire avant d’affronter un adversaire qui a un vécu plus étoffé en Ligue des champions, avec 10 finales déjà jouées pour 5 victoires et 5 défaites.