LOSC : Derby, le message de la recrue Sven Botman au RC Lens

Arrivé au LOSC cet été, Sven Botman poursuit son adaptation avec son nouveau club. Le défenseur néerlandais est excité à l’idée de disputer son premier derby contre le RC Lens.

Sven Botman impatient de jouer le derby avec le LOSC

Cinq ans après, le derby du Nord va faire son retour en Ligue 1. Les saisons précédentes, les Sang et Or évoluaient en Ligue 2. Du côté du LOSC, on s’impatiente de retrouver le voisin lensois. À peine arrivé à Lille, Sven Botman se projette déjà sur ce classique du championnat. « On m’en a déjà parlé dans le club, j’ai hâte de jouer ce match, nous devons le gagner », a-t-il confié sur le site officiel du club. Le Lille OSC va recevoir le RC Lens le 18 octobre lors de la 7e journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier se déplaceront ensuite à Bollaert le 9 mai 2021 à l’occasion de la 36e journée du championnat.

Les confidences de Botman sur son adaptation à Lille

Appelé à remplacer Gabriel Magalhaes, Sven Botman apprécie être aux côtés de José Fonte. Dans sa sortie, il s’est montré élogieux envers son capitaine. Pour ses premiers jours à Lille, le Néerlandais révèle s’être fait un nouvel ami en la personne de Timothy Weah. « Je me sens vraiment à l’aise à Lille, les joueurs m’ont bien accueilli et ont pris soin de moi. Je m’entends très bien avec tout le monde, surtout Timothy Weah. Jose Fonte ? Il a beaucoup joué avec de bons joueurs et c’est lui-même un bon joueur, il a beaucoup fait », a indiqué le joueur de 20 ans. Il devrait faire ses débuts en Ligue 1 samedi lors de la 1re journée contre le Stade rennais.