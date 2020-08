Bayern Munich : Mauvaise nouvelle avant d'affronter le PSG

Jérôme Boateng est sorti sur blessure à la pause du match entre le le Bayern Munich et l’OL (3-0), mercredi en demi-finale de la Ligue des champions. Le défenseur central bavarois pourrait être absent pour la finale contre le PSG, dimanche (21h).

Bayern Munich : « problèmes musculaires » pour Jérôme Boateng

Le Bayern Munich tremble avant d’affronter le PSG en finale de la Ligue des champions. En effet, bien qu’il soit considéré comme un ogre dans cette campagne européenne en raison de ses larges victoires face à ses précédents adversaires (Tottenham, Chelsea, FC Barcelone, OL), le club munichois a laissé apparaître une certaine fébrilité défensive. En outre, Jérôme Boateng, un des piliers de la défense bavaroise, s’est blessé lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais et a été remplacé à la pause par Niklas Süle. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur bavarois Hans-Dieter Flick a évoqué des « problèmes musculaires » pour le champion du monde 2014. Ce jeudi, un communiqué du Bayern Munich a confirmé la blessure du défenseur central.

Le défenseur munichois absent contre le PSG ?

Jérôme Boateng est donc victime de difficultés musculaires à quelques jours d’affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Le communiqué du Bayern Munich ne s'est toutefois pas prononcé sur une absence du défenseur central lors du choc avec le PSG. Mais la présence du joueur de 31 ans n’est pas garantie non plus. Le joueur est donc incertain pour la rencontre au sommet. Son absence serait un coup dur pour le club allemand, qui ne dispose pas d'une défense rassurante. De là à affronter les attaquants rapides et techniques du PSG sans Jérôme Boateng…