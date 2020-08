OL Mercato : Houssem Aouar, Arsenal a transmis une offre !

Houssem Aouar a peut-être joué son dernier match avec l’OL, mercredi contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Disposant d’un bon de sortie, le milieu offensif est sur les tablettes de grosses écuries, dont Arsenal, qui a transmis une offre à l’Olympique Lyonnais.

Houssem Aouar, Arsenal négocie son transfert

Le nom d’Houssem Aouar est coché depuis la saison dernière par la Juventus et Manchester City. Les deux clubs éliminés par l’OL, respectivement en 8e et en quart de finale de la Ligue des champions, sont plus que jamais intéressés par les services de l'international Espoirs français. Toutefois, la Vieille Dame et les Citizens ne sont pas les seuls courtisans du N° 8 de l’Olympique Lyonnais. Le Real Madrid lorgne également dans sa direction, tout comme Arsenal. D’après les informations de L’Équipe, le club londonien a transmis une offre à l’OL, devançant ainsi ses concurrents. Le journal précise qu’Edu, le directeur technique des Gunners, est entré directement en contact avec son compatriote brésilien, Juninho, pour évoquer le transfert d’Houssem Aouar. Cependant, « la proposition d’Arsenal, à savoir Matteo Guendouzi plus de l'argent, est restée sans retour », selon la source. Évidemment, l’OL se montre très gourmand pour le joueur formé à l’Académie de Lyon. Ce dernier est désormais un joueur confirmé, après avoir disputé la demi-finale de la Ligue des champions, avec le brassard de capitaine. En plus, le Franco-Algérien a encore une grande marge de progression.

Le joueur de 22 ans vendu à 60 M€ ?

Grâce à la reprise de la Ligue des champions, 5 mois après son arrêt, Houssem Aouar a vu sa cote grimper. Le quotidien sportif indique que le club rhodanien « ne pouvait pas espérer plus de 40 M €, vu la reprise et dans un marché morose », mais que désormais, le prix de vente du Lyonnais « se rapproche davantage des 60 M € ». Cela, après ses prestations remarquables en Ligue des champions contre de gros clients européens : la Juve, City et le Bayern. Pour rappel, Houssem Aouar est sous contrat à l’OL jusqu'en 2023 et son coût est estimé à près de 50 M € par Transfermarkt.