PSG LdC : Galtier évalue les chances de Paris face au Bayern

Évoquant la finale entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions, Christophe Galtier a estimé les chances des deux adversaires « à 50-50 ». Néanmoins, l’entraîneur du LOSC a naturellement apporté son soutien au club français.

Christophe Galtier : « C'est du 50-50 »

Christophe Galtier souhaite évidemment une victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, contre le Bayern Munich. Cette finale inédite est prévue le dimanche 23 août (21h), au stade La Luz à Lisbonne. Présent en conférence de presse pour évoquer le match qui oppose le LOSC au Stade Rennais, samedi (21h), en Ligue 1, le coach des Dogues a livré son opinion sur la finale entre le Paris Saint-Germain et le club bavarois. « Le PSG a autant de chances que le Bayern Munich de remporter cette magnifique coupe », a déclaré le technicien de 54 ans. Qualifié pour la première fois de son histoire en finale de la C1, le PSG n’est pas favori contre le Bayern Munich, qui a remporté la coupe aux Grandes Oreilles cinq fois et perdu autant de finales. « Il y a un club qui est habitué à ce genre de rencontres et à être dans le dernier carré », a rappelé Christophe Galtier, parlant des Munichois. Malgré cela, il est confiant pour l’équipe parisienne, qui dégage une grande forme et une cohésion inébranlable. « J’ai trouvé Paris très fort sur la demi-finale [contre le RB Leipzig battu 3-0, ndlr]. Paris SG, en dehors de tout le talent qu[e ses joueurs] ont, a dégagé une force collective de haut niveau. Ils ont su se fédérer. Cela va se jouer à pas grand-chose. C'est du 50-50 », a argumenté l’ancien coach de l’ASSE.

PSG - Bayern : Galtier à fond derrière le Paris SG

En conclusion, le patron du staff technique du LOSC a insisté sur son soutien total au PSG et par conséquent au football français. « Nous serons tous derrière le PSG, en espérant une victoire parisienne. Ce serait bien que cette coupe vienne chez nous », a déclaré Christophe Galtier.