OL : LdC, déclaration de Juninho sur l’élimination de Lyon.

L’OL a rêvé d’une finale historique en Ligue des champions, mais a été éliminé par le Bayern Munich, mercredi. Revenu sur la demi-finale perdue, Juninho a exprimé une grande tristesse, tout en se disant fier du parcours des Lyonnais.

OL : Juninho se dit fier du parcours de Lyon en C1

Le parcours de l’OL en Ligue des champions s’est arrêté en demi-finale, comme en 2010. L’équipe de Rudi Garcia a été éliminée par le Bayern Munich (3-0), à Lisbonne, sur un match sec. L’Olympique Lyonnais a pourtant réalisé un parcours honorable, en éliminant la Juventus de Cristiano Ronaldo (1-0 et 1-2) et Manchester City de Pep Guardiola (3-1). En phase de poule, l’Olympique Lyonnais avait terminé 2e de son groupe (G), derrière le RB Leipzig, lui aussi éliminé en demi-finale, par le PSG. Les Gones s’étaient qualifiés pour les 8e de finale, aux dépens du Benfica Lisbonne et du Zénith Saint-Pétersbourg. Finalement, l’OL ne disputera la finale, dont il rêvait contre le PSG. Juninho en est triste, mais il tire des satisfactions de la campagne européenne de Lyon. « Nous sommes tous tristes. Perdre une ½ finale de Champions League, c’est dur. Nous sommes aussi très tristes, car nous savons que l’on ne jouera pas de coupe d’Europe la saison prochaine », a-t-il déclaré sur le site internet du club. « Malgré tout, nous sortons la tête haute et je suis fier de mes joueurs, de mon staff et du travail accompli. Je pense que nous avons fait ce qu’il fallait, car une équipe s’est créée », s’est félicité le directeur sportif du club rhodanien.

Juninho impatient de retrouver la Ligue des Champions

Non qualifié pour une coupe d’Europe cette saison, l’OL doit désormais se concentrer sur la Ligue 1, afin de tenter de retrouver la Ligue des champions en 2021-2022. Pour ce faire, il lui faudra finir parmi les trois premiers du championnat 2020-2021. Juninho l’a d’ailleurs rappelé à son équipe. « Il faut se remettre directement au travail pour la reprise de la Ligue 1, car c’est le championnat qui nous permettra de rejouer la Ligue des Champions, le plus rapidement possible », a-t-il indiqué. Le dirigeant brésilien n’a aucun doute que si l’OL a « la même motivation et le même respect quand il joue Nîmes que contre la Juventus, Manchester City ou encore le Bayern », il pourra atteindre ses objectifs. Pour Juninho, Lyon a déjà « une base » à partir de laquelle « il faut travailler ». Il a cependant regretté de possibles départs, notamment de Moussa Dembélé et Houssem Aouar.