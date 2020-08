Stade Rennais : Stéphan confirme deux absences contre Lille

Samedi, le Stade Rennais va signer son retour en Ligue 1 contre le Lille OSC. Pour cette première rencontre du championnat, Julien Stéphan sera privé de deux éléments.

Deux forfaits pour la première du Stade Rennais en Ligue 1

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, le Stade Rennais va débuter la nouvelle édition du championnat samedi. Rennes va se déplacer sur la pelouse du LOSC (4e la saison dernière) pour sa première sortie. Julien Stéphan enregistre deux absents pour ce choc. Jeudi en conférence de presse, le coach du SRFC a annoncé les absences de James Léa Siliki et Gerzino Nyamsi. Selon L’Équipe, les deux joueurs souffrent de « lésions musculaires [...] Gerzi est out pour ce week-end et plusieurs semaines. James l’est aussi pour un bon moment. Ce sont les deux principaux blessés », a annoncé le coach du Stade Rennais.

Deux retours contre le LOSC

Alors qu’il enregistre deux blessés, Julien Stéphan devrait pouvoir compter sur les retours d’Edouard Mendy et d’Hamari Traoré. Le gardien de but et le latéral droit avaient été ménagés pour le dernier match amical perdu (3-2) samedi dernier contre l’OGC Nice. Ils devraient tenir leurs places face au Lille OSC comme l’avait fait savoir leur entraîneur. Contrairement à son prochain adversaire, le Stade rennais affiche un bilan satisfaisant au terme de sa préparation. Les Rennais ont terminé la présaison avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Côté Lillois, on enregistre deux victoires contre quatre défaites.