Stade Rennais FC Mercato : Faitout Maouassa prolonge (Off.)

Le Stade Rennais FC assure son arrière-garde. Le SRFC a prolongé le latéral gauche Faitout Maouassa. Il est désormais lié au SRFC jusqu’en juin 2022.

1 an supplémentaire pour Faitout Maouassa au Stade Rennais FC

« Forcément, avec la saison qu'on a faite, on est un petit peu tous sollicités. Mais moi, je suis bien à Rennes. Il y a la Coupe d'Europe et il n'y a pas vraiment de raisons que je parte. Je me sens super bien ici », avait récemment déclaré Faitout Maouassa au micro de Téléfoot. Des propos qui ont été reçus 5/5 par les dirigeants du Stade Rennais FC. En effet, le latéral gauche ne quittera pas le club breton cet été. Ses prétendants déclarés (Manchester United, Betis Séville…) peuvent l’oublier. En plus, le natif de Villepinte vient d’être prolongé jusqu’en juin 2022, selon un communiqué du Stade Stade Rennais FC.

Le latéral gauche récompensé de sa bonne saison

Arrivé de l’AS Nancy-Lorraine au Stade Rennais FC en juillet 2017, Faitout Maouassa avait ensuite été prêté une saison au Nîmes Olympique. Revenu en Bretagne, l’ancien Nancéien a réalisé une bonne saison 2019-2020 en inscrivant 3 buts et en délivrant 1 passe décisive en 23 matches de Ligue 1. Pour Nicolas Holveck et son staff, il n’était pas question d’exposer le latéral gauche de 22 ans à la convoitise des autres clubs. Sa prolongation est donc un signal fort envoyé à ses prétendants.