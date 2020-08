FC Nantes : Ligue 1, Gourcuff annonce trois bonnes nouvelles

Le FC Nantes va démarrer sa saison de Ligue 1 vendredi sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Christian Gourcuff pourra compter sur trois renforts offensifs pour le derby de l’Atlantique.

Trois renforts pour Christian Gourcuff contre Bordeaux

La nouvelle saison de Ligue 1 va débuter vendredi par un derby entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Les Canaris vont se déplacer sur la pelouse des Bordelais pour cette affiche. À la veille de cette rencontre, Christian Gourcuff a donné des nouvelles de son groupe récemment affecté par la Covid-19 et les blessures. Jeudi, en conférence de presse, le coach du FC Nantes a annoncé le retour de trois joueurs pour le match contre Bordeaux. « La bonne nouvelle vient de Marcus Coco, Ludovic Blas et Randal Kolo-Muani qui ont effectué leur test cardiaque. Ils peuvent reprendre avec le groupe et seront du déplacement à Bordeaux », a fait savoir l’entraîneur nantais. À noter que ces trois éléments se remettent du coronavirus.

Le coup dur se confirme pour Limbombé

A côté de ces bonnes nouvelles, Christian Gourcuff ne pourra pas compter sur Anthony Limbombé. L’attaquant belge souffre d’une déchirure des adducteurs. « Il sera absent un certain temps », a d’ailleurs indiqué le coach du FC Nantes. Touché lors du dernier match amical remporté face au Havre AC (3-1), Renaud Emond ne sera pas du déplacement à Bordeaux. Idem pour Jean-Charles Castelletto, Abdoulaye Touré, Mehdi Abeid et Denis Petric, toujours à l’isolement. En revanche, Molla Wagué est rétabli de sa blessure aux ischio-jambiers et fera le déplacement en Gironde.