Stade Rennais Mercato : Indices sur le futur de Mbaye Niang

Le Stade Rennais entame la Ligue 1 sur le terrain du LOSC, ce samedi (21h). Annoncé proche de l’OM un temps, mais aussi de l’étranger, Mbaye Niang est toujours dans l’effectif de Julien Stéphan. À quelques heures de l'ouverture du championnat, le coach du club breton déclare qu’il compte sur le polyvalent attaquant pour démarrer la nouvelle saison.

Stade Rennais : L'avenir de Mbaye Niang toujours incertain

Bien que qualifié pour la Ligue des champions cette saison, le Stade Rennais a mis Mbaye Niang sur le marché. Le club attend une offre de 20 M € au moins pour lâcher le joueur. Du coup, l’OM, en proie à un souci financier, est bloqué dans sa démarche pour recruter l'attaquant. Et des clubs concurrents : l’AC Milan ou encore Watford FC pourraient bien passer devant les Phocéens et recruter le Sénégalais. Vu les intérêts que Mbaye Niang suscite, Julien Stéphan n’est pas certain de l’avoir dans son effectif d’ici la fin du mercato. Il compte donc profiter des services du buteur de 25 ans en ce début de la Ligue 1, avant son éventuel transfert. À l'orée du match du Stade Rennais contre le LOSC au stade Pierre Mauroy, l’entraîneur du SRFC a révélé des échanges sur la question de l'avenir de Mbaye Niang. « On a eu des discussions, parce qu'on avait besoin d'échanger sur ce qui avait été dit. Après, le mercato se termine le 5 octobre et je ne sais pas ce qu'il va se passer », a-t-il lâché en conférence de presse, ce jeudi.

Julien Stéphan annonce Mbaye Niang contre le LOSC

En effet, Julien Stéphan sait que le natif de Meulan peut quitter son équipe à tout moment, mais il ne compte pas l’écarter de son groupe pour cela. « Il est là et si j'estime que c'est la meilleure option pour le poste d'attaquant, je le ferai débuter [contre Lille OSC, ndlr] », a-t-il annoncé, tout en précisant : « sans y voir un quelconque message, je suis très pragmatique. Dans l'implication, je trouve Mbaye Niang bien, il travaille… ». Notons que l'international sénégalais est sous contrat à Rennes jusqu'en juin 2023 et que son tarif est évalué à 15 M €, soit le même montant auquel il avait été transféré du FC Torino au Stade Rennais.