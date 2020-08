PSG : Marquinhos dévoile le moyen de battre le Bayern Munich

Interrogé par PSGTV, Marquinhos s’est félicité de la prestation du PSG en demi-finale de la Ligue des champions et a indiqué le moyen pour terrasser le Bayern Munich en finale.

Marquinhos veut marquer l’histoire du PSG

Marquinhos est décisif avec le PSG depuis la reprise de la Ligue des champions. Il a été l’auteur du but d'égalisation du Paris Saint-Germain contre l’Atalanta Bergame (2-1) en quart de finale et de l’ouverture du score face au Red Bull Leipzig (3-0) en demi-finale. Une prestation qui le comble de joie, au point qu'il ne rêve plus que de marquer l’histoire du club de la capitale. « Cette qualification, c’est très beau, on est là pour marquer l’histoire, on a déjà fait un grand pas, il en reste un à faire. Ça a été un match incroyable, maîtrisé, contrôlé du début à la fin. En plus, j’ai pu inscrire le but qui débloque le match », s’est réjoui le défenseur central (ou milieu défensif) brésilien, avant de lancer : « Et maintenant, il faut le refaire en finale ! »

Errements défensifs interdits face au Bayern Munich

Le refaire en finale face au Bayern Munich, considéré comme le favori de l’édition en raison de ses victoires-fleuves contre ses précédents adversaires (Tottenham, Chelsea, FC Barcelone, OL) ? Le Bayern Munich, c’est aussi une attaque explosive, avec le trio Gnabry-Lewandowski-Müller. Mais pas de quoi intimider Marquinhos. L’international brésilien pense que le secteur défensif est la force du PSG cette saison. Une défense qu'il croit capable d’arrêter la redoutable machine offensive des Bavarois, qui ne seront eux-mêmes pas à l’abri des ravages de l’attaque parisienne. Et le Brésilien de 26 ans de conclure : « Parce qu’on sait qu’on va marquer, on connaît nos qualités devant, alors si on sait sécuriser nos buts, c’est essentiel, et faut garder ça en finale. » Le Bayern Munich est prévenu.